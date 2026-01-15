Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie până la 15 februarie, pe fondul crizei energetice și al scăderii veniturilor

Republica Moldova. Așa-zisele autorități de la Tiraspol au decis să prelungească starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până la data de 15 februarie, invocând dificultăți majore în aprovizionarea cu resurse energetice, funcționarea sectorului industrial și reducerea veniturilor bugetare.

Decizia a fost aprobată pe 15 ianuarie de așa-numitul „soviet suprem”, în cadrul unei ședințe extraordinare, prin decretul semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski.

Potrivit explicațiilor oferite de administrația regiunii, regimul de urgență economică permite aplicarea unor măsuri speciale de intervenție în activitatea întreprinderilor, monitorizarea fluxurilor financiare și redistribuirea resurselor considerate esențiale pentru funcționarea economiei locale.

Autoritățile separatiste susțin că aceste instrumente sunt necesare pentru a limita efectele crizei energetice și pentru a menține stabilitatea economică în regiune.

Regiunea din stânga Nistrului a început și a încheiat anul precedent în stare de urgență economică, pe fondul crizei generate de sistarea livrărilor de gaze de către Gazprom, după oprirea tranzitului pe teritoriul Ucrainei, la 1 ianuarie 2025.

În acest context, veniturile bugetului regiunii s-au diminuat semnificativ, inclusiv după ce autoritățile de la Chișinău au încetat achiziționarea energiei electrice produse în regiunea transnistreană.

Anterior, pe 18 decembrie 2025, administrația autoproclamată de la Tiraspol a instituit un regim de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile, invocând „dificultăți legate de livrările de gaze naturale”.

Prelungirea acestui regim confirmă, potrivit administrației separatiste, persistența problemelor economice și energetice cu care se confruntă regiunea.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat pe 14 ianuarie că regiunea transnistreană ar putea depăși actuala criză economică dacă ar accepta oferta Chișinăului privind reintegrarea Republicii Moldova.

Potrivit oficialului, această opțiune ar constitui o soluție rapidă și eficientă pentru ieșirea din impas, menționând că populația ar putea beneficia de sprijin, iar activitatea întreprinderilor industriale ar putea fi menținută printr-o implicare mai activă a administrației de la Tiraspol.

În reacție, așa-numitul ministru de externe de la Tiraspol a catalogat declarațiile vicepremierului drept „false” și i-a recomandat lui Valeriu Chiveri „să nu vorbească în numele” cetățenilor din regiunea transnistreană.

Totodată, structura condusă de Vitali Ignatiev îl acuză pe oficialul de la Chișinău că ar evita dialogul cu partea transnistreană, refuzând organizarea unei întrevederi de lucru cu reprezentantul politic al Tiraspolului, invocând „pretexte inventate”.

În prezent, gazul pentru regiunea transnistreană este livrat de o companie ungară până la frontiera cu Republica Moldova, unde este preluat de Moldovagaz. Gazul ar fi achitat, printr-un mecanism opac, de Rusia, prin intermediari.