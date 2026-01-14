Politica

Valeriu Chiveri: Acceptarea ofertei de reintegrare ar putea salva economia regiunii transnistrene

Sursa foto: novostipmr.com
Republica Moldova. Regiunea transnistreană ar putea depăși actuala criză economică dacă autoritățile de la Tiraspol ar răspunde pozitiv ofertei Chișinăului de reintegrare a Republicii Moldova, susține vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, soluția reprezintă o cale rapidă și eficientă de ieșire din impas, prin extinderea graduală a câmpului constituțional pe întreg teritoriul țării.

„Cel mai simplu ar fi ca Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare, care presupune extinderea graduală a câmpului constituțional pe întregul teritoriu al țării”, a declarat Chiveri înainte de ședința Guvernului din 14 ianuarie.

Vicepremierul a precizat că inițiativa este susținută în mare parte de cetățenii din stânga Nistrului, care își doresc stabilitate, securitate și dezvoltare social-economică durabilă.

sirsa foto: wikipedia

Guvernul lucrează la o strategie de reintegrare

La finele anului trecut, Valeriu Chiveri a anunțat că Guvernul de la Chișinău elaborează o strategie de reintegrare a Republicii Moldova. Totuși, oficialul a refuzat să ofere detalii, explicând că aspectele sensibile necesită discreție.

„Într-adevăr, lucrăm activ la o strategie de reintegrare. Dar, așa cum cunoașteți, aspectele sensibile necesită discreție pentru a putea soluționa sau a pune pe hârtie mai multe lucruri ce ar putea avea un efect în timp. Nu putem, de cele mai multe ori, să vorbim în timp real despre acțiunile care sunt întreprinse, fiindcă acest lucru ar putea prejudicia rezultatul final”, a explicat Chiveri pe 3 decembrie 2025. Vicepremierul a promis că rezultatele activităților vor fi prezentate public „la momentul potrivit”.

Criza economică în Transnistria continuă să se adâncească

Regiunea transnistreană a început și a încheiat anul precedent sub regim de urgență economică, în contextul crizei energetice provocate de sistarea livrării gazelor „gratuite” de către Gazprom, după oprirea tranzitului prin Ucraina la 1 ianuarie 2025.

Transnistria

Veniturile bugetului regiunii au scăzut semnificativ după ce Chișinăul a încetat achiziția de curent electric produs în regiune. Dezechilibrele financiare s-au adâncit pe fondul reducerii dramatice a producției industriale și a comerțului. Salariile din sectorul bugetar au început să fie plătite în două tranșe, începând cu iulie 2025, iar fondurile pentru drumuri, mediu și investiții de capital au fost diminuate. Proiectele sociale și de infrastructură planificate au fost amânate pe termen nedeterminat.

Economia pe marginea colapsului

Administrația autoproclamată de la Tiraspol a recunoscut că economia regiunii este în prag de colaps: producția industrială a scăzut cu aproape 30% față de 2024, cu cele mai mari pierderi în sectoarele energetic, chimic, construcția de mașini, prelucrarea metalelor și industria ușoară. Exporturile au scăzut cu 41,7%, importurile cu 19,2%, iar deficitul comercial extern s-a dublat.

Pe 18 decembrie 2025, administrația transnistreană a instituit un nou regim de urgență economică pentru 30 de zile, justificând măsura prin dificultățile legate de livrările de gaze naturale.

Proiecte speciale