Criza economică din regiunea transnistreană se adâncește. Deconectări de energie, salarii în pericol și „profitul” băncilor direcționat către buget

Republica Moldova. Locuitorii din mai multe sate din stânga Nistrului și din zona de securitate se confruntă cu deconectări temporare de energie electrică, după ce regimul de la Tiraspol a instituit, săptămâna trecută, un program strict de economisire a gazului. În satul Varnița, de exemplu, astăzi și mâine, între orele 8:00 și 17:00, sunt planificate întreruperi pe mai multe străzi, scrie portalul Zona de securitate.

Până la sfârșitul săptămânii, întreruperi de curent vor avea loc și în raioanele Camenca, Rîbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia, dar și la Tiraspol și Tighina. În context, autoritățile de la Chișinău amintesc că, după criza de anul trecut, mai multe localități aflate sub control constituțional au fost conectate la infrastructura energetică de pe malul drept, pentru a evita dependența exclusivă de Tiraspol.

Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a precizat că deși o parte dintre sate, precum Coșnița, Doroțcaia și Pîrîta, au fost conectate recent la infrastructura de gaz de pe malul drept, există încă localități vulnerabile, precum Varnița, Cocieri, Molovata Nouă și Corjova, unde rețelele sunt gestionate de Tiraspoltransgaz. „Suntem în proces de dialog și sperăm să depășim aceeași situație cu livrările acolo”, a declarat oficialul.

Potrivit lui Roșca, Moldovagaz a informat că în scurt timp livrările de gaz către regiunea transnistreană ar urma să fie reluate.

„Se schimbă plătitorul, din cauza asta a fost suspendată finanțarea pentru următoarea livrare de gaz, dar, conform Moldovagaz, plățile se vor relua și gazul va reveni în regiune”, a precizat vicepremierul.

Guvernul Republicii Moldova afirmă că monitorizează permanent situația și analizează scenarii pentru a sprijini cetățenii. Purtătorul de cuvânt Daniel Vodă a subliniat că această criză este „alimentată de Federația Rusă”.

„Chișinăul, împreună cu Uniunea Europeană, a propus un plan de sprijin pentru locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv livrări de gaze, dar acest plan este condiționat de acțiuni clare: eliberarea deținuților politici, acces liber pentru jurnaliști și eliminarea infrastructurii neautorizate. Tiraspolul nu poate cere beneficii fără a respecta drepturile omului și obligațiile asumate”, a declarat Vodă.

Regimul separatist de la Tiraspol a anunțat săptămâna trecută că introduce un program de economisire a gazului înaintea sezonului rece, invocând „circumstanțe nefavorabile, legate de necesitatea restabilirii finanțării din partea Rusiei”. Oficialii nerecunoscuți promiteau că populația nu va fi afectată, însă presa locală a relatat că, deja, mai multe localități au rămas fără apă caldă, iar unele întreprinderi și-au suspendat activitatea, trimițând angajații acasă.

La începutul anului, regiunea transnistreană a rămas fără gaz după ce Rusia a sistat livrările, în urma opririi tranzitului prin Ucraina. Deși Moscova putea utiliza rute alternative, nu a făcut-o, provocând o criză majoră în stânga Nistrului, unde populația a rămas fără gaz, lumină și apă caldă. Chișinăul a oferit atunci sprijin pentru ca regiunea să procure gaz de pe piața europeană, dar Tiraspolul a refuzat. Ulterior, aprovizionarea a fost reluată prin intermediul unei companii maghiare care cumpără gaze din UE.

În paralel, așa-zisele autorități din regiunea transnistreană intenționează să folosească „profitul nerepartizat” al băncilor de stat și al celor cu capital parțial de stat, inclusiv Banca de economii a Transnistriei și Banca de export-import, pentru completarea veniturilor bugetului central. Potrivit proiectului legislativ, banii vor fi direcționați pentru plata salariilor bugetarilor și pentru menținerea stabilității economice a regiunii.