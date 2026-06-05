Drona care a explodat în Portul Constanța a fost implicat într-o operațiune militară desfășurată de Ucraina împotriva Rusiei și a ajuns pe teritoriul României după ce forțele ucrainene au pierdut controlul asupra sa în urma unor acțiuni de război electronic, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, drona care a explodat în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de active de luptă utilizate de Ucraina într-o operațiune militară împotriva forțelor ruse. În mesajul publicat pe platforma X, Nicușor Dan a explicat circumstanțele care au dus la incident.

„Drona maritimă care a explodat în această dimineață în Portul Constanța a făcut parte, alături de alte active de luptă similare, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra activelor respective ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.

Pătrunderea acestei drone în spațiul aerian suveran al României reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.”

Șeful statului a arătat că informațiile primite de la autoritățile ucrainene au permis luarea unor măsuri preventive înainte de producerea exploziei. Nicușor Dan a afirmat că intervenția rapidă a contribuit la protejarea populației din zona afectată.

„Informațiile primite în această dimineață de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie.”

Președintele a prezentat și situația celorlalte drone care au ieșit de sub control în timpul operațiunii militare, precizând că toate s-au autodistrus. În mesajul său, Nicușor Dan a oferit detalii despre locurile în care s-au produs exploziile.

„În acest moment, toate cele patru drone maritime care au ieșit de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat. Pe lângă drona care s-a autodistrus în Portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, în timp ce alte două drone au explodat la aproximativ 145 km est de Constanța.”

Președintele României a transmis că incidentele nu au provocat pierderi de vieți omenești și nici pagube importante. Totodată, acesta a dat asigurări că nu mai există riscuri pentru populație sau pentru infrastructura națională.

„Niciuna dintre aceste drone nu a provocat victime sau daune semnificative. În prezent, nu mai există niciun pericol pentru cetățenii români sau pentru infrastructura națională.”

Șeful statului a precizat că pe parcursul zilei a existat o coordonare permanentă între instituțiile implicate în gestionarea situației. De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că autoritățile române au colaborat atât cu partea ucraineană, cât și cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO.

„Pe parcursul întregii zile, am fost în contact permanent cu toate instituțiile implicate. De asemenea, există o comunicare directă între Administrațiile Prezidențiale ale României și Ucrainei și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operațional și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO”, a transmis președintele României pe platforma X.