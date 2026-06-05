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Ucraina a revendicat drona care a explodat la Constanța. Cum a ajuns în România

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Ucraina a revendicat drona care a explodat la Constanța. Cum a ajuns în Româniaexplozie drona Portul Constanta / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Drona maritimă care a provocat panică, vineri, după ce a explodat în Portul Civil Constanța, aparținea armatei ucrainene. Incidentul de pe litoralul românesc a fost provocat de o pierdere a controlului asupra aparatului de atac, defectare survenită în contextul conflictului din Marea Neagră. Conform agențiilor de presă Reuters, dispozitivul a devenit inoperabil din cauza acțiunilor de război electronic desfășurate de forțele ruse.

Ucraina a revendicat drona care a explodat la Constanța. Cum a ajuns în România

Oficialii militari de la Kiev au oferit clarificări cu privire la traseul periculos pe care l-a avut aparatul deghizat în ambarcațiune. Forțele Navale ucrainene au emis un comunicat oficial prin care explică circumstanțele exacte ale evenimentului din România.

În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României, se arată în anunțul publicat de autoritățile vecine pe pagina oficială de Facebook. Sistemele de neutralizare electronică folosite de Rusia au perturbat legătura de date a dronei, transformând-o într-un real pericol navigabil pe termen scurt.

Sistem anti-dronă Portul Constanța

Sistem anti-dronă Portul Constanța. Sursă foto: Facebook

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Imediat ce au realizat că au pierdut controlul asupra vehiculului marin și că acesta se îndreaptă spre apele teritoriale ale unui stat vecin, oficialii ucraineni au declanșat protocoalele de siguranță diplomatică și militară. Cooperarea rapidă dintre cele două state a fost esențială pentru evitarea unei tragedii în zona portuară românească.

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Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza şi a preveni producerea de victime, au mai transmis reprezentanții Forțelor Navale ucrainene. Alertarea timpurie a permis structurilor de securitate din România să monitorizeze parțial situația, deși explozia finală din Portul Civil Constanța a demonstrat riscurile colaterale majore la care este expusă țara noastră din cauza războiului de la graniță.

Peste 1100 de persoane care se aflau la plajă pe litoralul românesc au fost evacuate vineri, în urma exploziei dronei maritime din Portul Constanţa, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea.

„Până la această oră, situaţia persoanelor evacuate de pe plajele litoralului se prezintă astfel: 300 persoane de pe plaja Costineşti, 50 persoane evacuate de pe plaja Tuzla şi 355 persoane de pe plajele din Eforie Nord şi Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia - cordonul Saturn Venus, Cap Aurora”, au spus reprezentanţii ISU Dobrogea.

 

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