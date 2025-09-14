Craiova. Cartierul Romanești, sub controlul poliției după bătaia sângeroasă soldată cu un mort

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a instituit o zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești, în urma scandalului extrem de violent care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea a patru persoane.

„Având în vedere evenimentul produs în dimineața zilei de 13 septembrie 2025, unul izolat și nefericit, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești. Această măsură, care a început imediat după incident, presupune suplimentarea forțelor de ordine publică, investigații criminale și rutieră, patrule mixte, controale zilnice și monitorizare permanentă a zonei, precum și acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Inspectoratul a mai transmis că măsurile nu sunt de moment, ci fac parte dintr-un plan pe termen lung de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale, reafirmând angajamentul de a proteja viața, integritatea și liniștea locuitorilor din Craiova și județ.

Bătaia s-a desfășurat între mai multe persoane și a implicat bâte, topoare și săbii, ceea ce a făcut ca incidentul să fie extrem de grav. În urma conflictului, un bărbat a murit, iar patru persoane au fost rănite și internate în spital, aflându-se sub supravegherea polițiștilor.

Trei dintre persoanele implicate au fost reținute și urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de măsură preventivă. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte ale incidentului.