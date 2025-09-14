Social

Craiova. Cartierul Romanești, sub controlul poliției după bătaia sângeroasă soldată cu un mort

Comentează știrea
Craiova. Cartierul Romanești, sub controlul poliției după bătaia sângeroasă soldată cu un mortSursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a instituit o zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești, în urma scandalului extrem de violent care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea a patru persoane.

Patrule mixte și controale zilnice în cartierul Românești din Craiova

„Având în vedere evenimentul produs în dimineața zilei de 13 septembrie 2025, unul izolat și nefericit, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești. Această măsură, care a început imediat după incident, presupune suplimentarea forțelor de ordine publică, investigații criminale și rutieră, patrule mixte, controale zilnice și monitorizare permanentă a zonei, precum și acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

masina politie cu sirena

Sursa foto: dreamstime.com

Inspectoratul a mai transmis că măsurile nu sunt de moment, ci fac parte dintr-un plan pe termen lung de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale, reafirmând angajamentul de a proteja viața, integritatea și liniștea locuitorilor din Craiova și județ.

Bătaie cu bâte, topoare și săbii

Bătaia s-a desfășurat între mai multe persoane și a implicat bâte, topoare și săbii, ceea ce a făcut ca incidentul să fie extrem de grav. În urma conflictului, un bărbat a murit, iar patru persoane au fost rănite și internate în spital, aflându-se sub supravegherea polițiștilor.

Noua forță militară a Rusiei: Zircon, racheta hipersonică care poate zbura de 9 ori mai rapid decât sunetul
Noua forță militară a Rusiei: Zircon, racheta hipersonică care poate zbura de 9 ori mai rapid decât sunetul
Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025
Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025

Trei dintre persoanele implicate au fost reținute și urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de măsură preventivă. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte ale incidentului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:49 - Budăi: PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază
15:40 - Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a fost găsit mort. Avea doar 46 de ani
15:31 - Manichiura sezonului: ce unghii se poartă în toamna anului 2025
15:18 - Creșterea punctului de pensie, amânată. Impactul pentru milioane de români
15:09 - De la iubire la divorț: vedetele cu cele mai multe căsătorii
15:00 - Kremlinul, primul mesaj după moartea lui Charlie Kirk: Societatea americană este extrem de polarizată

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale