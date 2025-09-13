Lider Nicușor, din clanul Pian, a murit în Penitenciarul Rahova. Avea 42 de ani

Lider Nicușor, un lider recunoscut al clanului Pian, a murit în Penitenciarul Rahova, la vârsta de 42 de ani. Evenimentul survine la doar două luni după decesul unui alt membru al aceluiași clan, Laurențiu Duduiuanu, cunoscut sub numele Ciprian Pian, care a murit în Penitenciarul Jilava.

Potrivit informațiilor oficiale, deținutul s-ar fi simțit rău în noaptea precedentă și s-a prezentat la cabinetul medical al penitenciarului. Medicul penitenciarului a reușit să-l stabilizeze, iar acesta a părăsit cabinetul pe picioarele lui. Totuși, starea sa s-a deteriorat din nou, iar în jurul orei 12:35 a revenit la cabinetul medical.

De acolo, a fost scos pe targă și transportat către Spitalul Penitenciar Rahova. În jurul orei 12:42 a fost apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita o ambulanță, însă, la ora 13:31, deținutul a fost declarat decedat. Medicii au constatat că i s-a oprit inima, iar moartea este considerată suspectă.

Cosmin Dorobanțu, lider sindical în cadrul Administrației Penitenciarelor, a declarat pentru România TV: „Au fost efectuate câteva verificări preliminare în legătură cu regretatul deces al lui Lider Nicușor, al doilea lider din clanul Pian care moare în penitenciar în mai puțin de două luni. Orice deces este regretabil, fie că vorbim despre Ciprian Pian, fie despre Lider Nicușor.

Deținutul s-a prezentat ieri la cabinetul medical, acuzând dureri în piept, unde a fost consultat și tratat de doi medici. Solicit directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor să trimită, în cel mai scurt timp, Corpul de Control. Este posibil să fie nevoie și de intervenția Corpului de Control al Ministerului Justiției, pentru a elimina orice suspiciune privind cauza decesului. Nu doresc să mă pronunț asupra concluziilor până la finalizarea verificărilor oficiale.”

La începutul lunii iunie, Laurențiu Duduiuanu, zis și Ciprian Pian, a murit în Penitenciarul Jilava la vârsta de 36 de ani. Acesta era încarcerat pentru tentative de omor și a decedat în urma unui stop cardiorespirator, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale.

