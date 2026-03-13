Sumă uriaşă pentru pianul lui John Lennon. Instrumentul a fost vândut la o licitaţie în New York

Un pian care i-a aparținut lui John Lennon și la care artistul a compus mai multe piese pentru celebrul album „Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band” a fost vândut la licitație pentru o sumă record. Instrumentul a fost adjudecat la New York pentru peste 3,2 milioane de dolari, stabilind astfel un nou record pentru cel mai scump obiect de colecție asociat trupei The Beatles, potrivit DPA.

Pianul a făcut parte din lotul „The Jim Irsay Collection: Hall of Fame”, o colecție care include obiecte importante din domeniul muzicii, filmului și sportului. Licitația a avut loc joi la casa Christie's din New York.

Instrumentul, o pianină Broadwood care i-a aparținut lui John Lennon, a fost folosit de muzician atunci când a compus mai multe piese cunoscute ale trupei. Printre acestea se numără „Lucy in the Sky with Diamonds”, „A Day in the Life” și „Being for the Benefit of Mr. Kite!”, incluse pe al optulea album de studio al formației The Beatles.

Specialiștii estimaseră inițial că pianul ar putea fi vândut pentru o sumă între 400.000 și 600.000 de dolari. În final, instrumentul a fost adjudecat pentru 3.247.000 de dolari, devenind cel mai scump obiect Beatles vândut vreodată la licitație.

În cadrul aceleiași licitații au fost prezentate și obiecte care au aparținut bateristului Ringo Starr. Printre acestea s-a aflat și primul set de tobe Ludwig al muzicianului, folosit atât în concerte live, cât și în sesiunile de înregistrare din primii ani ai trupei.

Setul, alcătuit din trei piese și utilizat între mai 1963 și februarie 1964, a fost vândut pentru 2,39 milioane de dolari și a stabilit temporar recordul pentru cel mai scump set de tobe vândut la licitație.

Recordul pentru tobe a fost însă depășit în scurt timp de o altă piesă din colecția muzicianului. O tobă provenită dintr-un al doilea set Ludwig deținut de Ringo Starr a fost adjudecată pentru 2,88 milioane de dolari.

Instrumentul a fost folosit în 1964, în timpul primei vizite a trupei în Statele Unite, atunci când The Beatles au apărut în emisiunea „The Ed Sullivan Show”. Prin această vânzare s-a stabilit și recordul pentru cel mai scump obiect care i-a aparținut bateristului Ringo Starr și a fost vândut la licitație.

John Lennon a murit în 1980, la vârsta de 40 de ani, după ce a fost împușcat mortal. Formația The Beatles, înființată în anii 1960, este considerată trupa cu cele mai mari vânzări din istoria muzicii, iar obiectele care au aparținut membrilor săi continuă să atragă interesul colecționarilor din întreaga lume.