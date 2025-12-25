International

Prințesa Charlotte cucerește inimile britanicilor, alături de mama sa, cântând la pian

Prințesa Charlotte cucerește inimile britanicilor, alături de mama sa, cântând la pianPrințesa Charlotte și Prințesa de Wales / sursa foto: captură video
Catherine, prințesa de Wales, și fiica sa, prințesa Charlotte, au susținut un duet la pian difuzat miercuri în timpul evenimentului tradițional de Crăciun „Colinde: Împreună de Crăciun”, organizat la Westminster Abbey și transmis publicului britanic în ajunul Crăciunului.

Potrivit comunicatelor oficiale ale Palatului Kensington, recitalul a fost înregistrat anterior, în săptămâna dinaintea transmisiunii, în interiorul Castelului Windsor, și a deschis spectaculos programul anual difuzat de televiziunea ITV.

Detalii despre interpretare și repertoriu

Catherine și Charlotte au cântat împreună piesa „Holm Sound”, compusă de producătorul și muzicianul scoțian Erland Cooper, o compoziție pe care, potrivit aceluiași surse, „le place să o cânte împreună acasă”.

Înregistrarea video în care cele două stau alături la pian face parte din secvența de deschidere a programului și a fost vizibilă telespectatorilor britanici miercuri, în seara de 24 decembrie.

Potrivit relatărilor presei, interpretarea lor a avut o particularitate: prințesa de Wales a cântat cu mâna stângă, în timp ce prințesa Charlotte a folosit doar mâna dreaptă, contribuind astfel împreună la executarea piesei la pian.

Contextul evenimentului – „Împreună de Crăciun”

Concertul „Colinde: Împreună de Crăciun” este un eveniment anual găzduit de Catherine, prințesa de Wales, la Westminster Abbey, care reunește colinde, discursuri și momente artistice dedicate sărbătorilor de iarnă.

Anul acesta, service-ul a fost filmat pe 5 decembrie și a fost dedicat celebrării „dragostei în toate formele sale”, temă subliniată atât în programul muzical, cât și în mesajele rostite de participanți.

Piesa interpretată de cele două a fost pusă în deschiderea transmisiei, alături de alte segmente muzicale și lectura unor texte care reflectă legătura dintre comunitate, compasiune și spiritul sărbătorilor.

Prezența altor artiști și invitați

Evenimentul a inclus și prestații ale unor artişti britanici, printre care Hannah Waddingham, Griff și Katie Melua, și intervenții ale unor personalități din domeniul cultural și caritabil, precum Kate Winslet și Chiwetel Ejiofor, care au citit texte legate de tema sezonului festiv.

Serviciul a reunit în Westminster Abbey aproximativ 1.600 de invitați, iar amenajarea spațiului a inclus decorațiuni de sezon semnate de horticultorul Jamie Butterworth, contribuind la atmosfera festivă a evenimentului.

Detalii despre înregistrarea interpretării

Materila video cu duetul a fost realizat în interiorul Castelului Windsor, iar în momentul publicării acesteia în cadrul difuzării de miercuri s-a menționat faptul că interpretarea a fost înregistrată în avans și prevăzută special pentru a deschide concertul.

Pe lângă momentul muzical, programul difuzat a inclus și o voce over a prințesei Catherine, în care aceasta a vorbit despre spiritul Crăciunului, accentuând ideea de conexiune și grija față de ceilalți prin gesturi simple de bunătate.

