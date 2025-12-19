Motivul pentru care Prințul Harry se gândește la revenirea în Marea Britanie

După ani de controverse și atenție mediatică intensă, Prințul Harry pare că își găsește în sfârșit liniștea. Cu fiecare pas pe care îl face, ducele de Sussex lasă în urmă scandaluri care i-au umbrit reputația și relațiile cu familia regală. Totuși, în timp ce Harry se apropie de o reușită, fratele său, Prințul William, pare să intre într-o perioadă de tensiune și presiune crescândă, informează Express.

În timp ce Ministerul de Interne evaluează posibilitatea ca Prințul Harry și Meghan Markle să beneficieze de protecția poliției în Marea Britanie, se ridică întrebarea ce simt ceilalți membri ai familiei regale despre o eventuală revenire a cuplului?

După ce au decis să se retragă din viața publică regală în 2020, Harry și Meghan au ales California pentru „liniștea” și „intimitatea” pe care o căutau, invocând temeri legate de securitatea lor în cazul unei întoarceri în Marea Britanie, acum ca părinți a doi copii. De atunci, aparițiile lor publice au fost aproape constante: interviuri detaliate, cărți, podcasturi și emisiuni de divertisment care au stârnit reacții puternice în rândul britanicilor.

Pentru fratele său mai mare, Prințul William, care sprijină familia în timp ce soția sa, Catherine, se recuperează după diagnosticul de cancer din 2024, fiecare dezvăluire publică sau lansare editorială care expune conversații private reprezintă o provocare emoțională. În acest context, perspectiva ca Harry și Meghan să petreacă mai mult timp în Regatul Unit nu este primită cu entuziasm, ci mai degrabă cu o tensiune discretă, departe de imaginea idilică a „familiilor fericite”.

În mai, Prințul Harry a pierdut în instanță dreptul de a beneficia de protecția poliției în timpul vizitelor sale în Marea Britanie, iar ulterior a declarat pentru BBC că nu se simțea în siguranță să-și aducă familia înapoi în țară.

Aceasta nu i-a oprit pe Sussex să călătorească transatlantic ori de câte ori doresc. Cu milioane în conturi, bani câștigați independent, cuplul își permite să angajeze o echipă de pază privată.

Criticii spun că, în timp ce vedetele de la Hollywood pot fi văzute relaxându-se pe străzile din Soho sau Primrose Hill, Prințul Harry și Meghan apar în public însoțiți de o mică armată de bodyguarzi.

Pe scurt, ceea ce pare să urmărească Harry este statutul de membru al familiei regale activ, dar fără obligațiile aferente și cu ideea ca contribuabilii britanici să finanțeze protecția polițienească pentru doi cetățeni americani.

Comparând siguranța în Statele Unite cu cea din Marea Britanie, afirmația că SUA ar fi mai protejată pare mai degrabă o glumă amară. În 2003, rata crimelor în SUA era de 5,76 la 100.000 de locuitori, față de doar 0,95 în Marea Britanie. Datele din 2022 sugerează că riscul de a muri din cauza violenței armate în America este de peste 100 de ori mai mare decât în Regatul Unit.

În acest context, Prințul Harry a limitat întâlnirile membrilor familiei regale cu copiii săi: regele Charles l-a văzut pe Archie doar de câteva ori, iar pe Lilibet doar o singură dată, cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei din 2022.

Accesul lui Harry la protecția oficială a fost pus acum sub revizuire de Ministerul de Interne al Partidului Laburist, care analizează dacă ducele ar trebui să beneficieze automat de securitate completă în timpul vizitelor în Marea Britanie. O decizie oficială este așteptată luna viitoare.

În paralel, se spune că într-o întâlnire privată între cele două cupluri, Harry susține că William ar fi arătat cu degetul spre Meghan și i-ar fi reproșat politicos: „Ei bine, este nepoliticos, Meghan. Aceste lucruri nu se fac aici.” Este de așteptat ca relațiile dintre frați și cumnate să rămână tensionate, ceea ce face improbabilă o primire călduroasă a cuplului Sussex la Palat.