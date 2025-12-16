Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie, dar Prințesa Kate are un plan

Meghan Markle și Prințul Harry au ales să lase în urmă viața regală din Regatul Unit pentru a-și construi un trai mai discret în Statele Unite. Cu toate acestea, surse apropiate cuplului sugerează că cei doi nu exclud o eventuală revenire, în contextul unor demersuri recente de reconciliere cu familia regală, informează Express.

Un punct central al acestor încercări îl reprezintă relația cu Regele Charles. La începutul acestui an, tatăl și fiul au avut o întâlnire de aproximativ 50 de minute, considerată un prim pas important spre detensionarea legăturilor dintre ei.

De atunci, ambele părți și-ar fi exprimat dorința de a continua procesul de apropiere și de a reface o relație marcată de ani de tensiuni. Potrivit informațiilor apărute recent, Meghan Markle ar fi dispusă să revină în Regatul Unit alături de prințul Harry.

Totuși, apropierea de Casa Regală ar putea deveni mai probabilă în contextul în care Ministerul de Interne va aproba revizuirea măsurilor de securitate finanțate din fonduri publice solicitate de duce, odată cu întoarcerea sa în Marea Britanie.

Surse citate de Express susțin că Meghan ar accepta revenirea „în anumite condiții”. Acestea afirmă că ducesa ar fi dispusă să adopte o atitudine mai rezervată și protocolară, inclusiv față de prințesa Kate, dacă acest lucru ar servi intereselor pe termen lung ale copiilor săi. Potrivit acelorași surse, statutul regal ar rămâne un atu major, care cântărește mai mult decât orice alt beneficiu.

Un apropiat a declarat că determinarea și strategia lui Meghan nu ar trebui subestimate, subliniind însă că prințesa de Wales nu este deloc naivă și ar fi perfect conștientă de intențiile ducesei de Sussex.

În eventualitatea unei reveniri în Regatul Unit, interesul mediatic ar fi uriaș. Netflix ar urmări îndeaproape momentul, dorind să documenteze întoarcerea prințului rătăcitor și a soției sale pe pământ britanic, într-un episod cu puternic impact simbolic și public.

Aceasta a subliniat că, dacă demonstrarea reconcilierii în cadrul Familiei Regale ar presupune și un proiect realizat pentru Netflix, menit să arate publicului din Marea Britanie și din întreaga lume că unitatea a fost restabilită, atunci un asemenea demers nu este exclus. „Pentru toți cei implicați, coeziunea Familiei Regale este o prioritate absolută”, a mai precizat sursa.

Un astfel de demers ar deveni un nou capitol în colaborarea lui Harry și Meghan cu Netflix, alăturându-se documentarului „Harry & Meghan” și producției „With Love, Meghan”, care urmează să fie lansate pe platformă.

În acest context, revenirea celor doi în Marea Britanie pare mai plauzibilă ca niciodată, pe fondul unei presupuse împăcări și al deciziei Ministerului de Interne de a reevalua situația privind acordarea protecției de securitate la o eventuală întoarcere.

Reamintim că, după respingerea solicitării sale în luna mai, prințul Harry declara că se teme pentru siguranța familiei sale în absența unei astfel de măsuri, temeri care par să fi determinat autoritățile să reanalizeze cazul.