Secretele vieții luxoase a lui Meghan și Harry. Cine le finanțează stilul regal

Identitatea celui care oferă sprijin din umbră lui Meghan și Harry a ieșit la iveală. Unul dintre miliardarii de top ar fi cel care le facilitează Ducilor de Sussex accesul la un stil de viață opulent, oferindu-le resurse, conexiuni și oportunități exclusiviste, potrivit msm.com

Noile dezvăluiri din presa britanică scot la lumină persoana influentă care, în ultimii ani, ar fi contribuit discret la menținerea stilului de viață opulent al Prințului Harry și al lui Meghan Markle. Potrivit publicațiilor, miliardara Victoria Jackson, celebra antreprenoare în industria cosmeticelor, le-ar fi pus la dispoziție cu generozitate reședințele sale, ba chiar și avionul privat.

Victoria Jackson, în vârstă de 70 de ani, este o figură marcantă în lumea produselor de înfrumusețare, celebră pentru brandul său devenit fenomen. Cu proprietăți în New York, Beverly Hills și Montecito, ea ar fi devenit o gazdă constantă pentru Ducii de Sussex.

Surse apropiate cuplului susțin că Harry și Meghan apelează frecvent la locuințele acesteia sau organizează evenimente private, beneficiind astfel de un nivel de confort și exclusivitate apropiat de privilegiile regale de altădată. Sursele susțin că Meghan Markle și prințul Harry obișnuiau să se cazeze în eleganta casă a lui Jackson, situată în Upper East Side, ori de câte ori ajungeau la New York.

În aceeași clădire, un administrator al proprietății ar fi prezentat-o pe Meghan jurnalistului de la Harper’s Bazaar, după care a fost intervievată. Tot acolo s-ar fi aflat cei doi și în timpul episodului tensionat din 2023, descris de ei drept o confruntare agresivă cu paparazzii.

Publicația relatează, citând persoane familiare situației, că Meghan și Harry folosesc reședințele lui Jackson „de ani buni”, atât pe cea new-yorkeză, cât și alte proprietăți. Printre ele se numără și casa din Los Angeles, unde cuplul ar fi poposit înainte de a participa la petrecerea de 70 de ani a lui Kris Jenner.

Impresionanta proprietate a lui Jackson din Beverly Hills, ridicată inițial pentru Buster Keaton și locuită odinioară de Cary Grant, se remarcă printr-un living de 15 metri, o piscină de 18 metri și o alee de 150 de metri străjuită de măslini, pe care oaspeții ar fi transportați cu o mașină de golf.

Reședința din Montecito a găzduit, la rândul ei, momente intime: aici Meghan și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 41 de ani și tot de aici a făcut interviul pentru The Cut.

O sursă citată de Daily Mail susține că locuințele Victoriei Jackson îi atrag tot mai mult pe ducii de Sussex, până într-acolo încât reședința lor din Montecito pare „o închisoare sau o colibă de pe plajă” prin comparație. Potrivit aceleiași surse, nivelul ridicat de securitate și faptul că beneficiază de ședere gratuită reprezintă avantaje greu de refuzat de ei.

Relatările din presă arată că sprijinul oferit de Jackson depășește simpla găzduire. Ea le-ar pune la dispoziție ocazional și avionul său privat, un Dassault Falcon, gest care le reduce considerabil costurile de deplasare și le sporește siguranța în timpul călătoriilor.

Relația profesională dintre cele două părți s-a extins și în zona publică. Brandul lui Meghan, As Ever, a fost prezent într-un stand pop-up la Godmothers, librăria din Montecito deținută de Victoria Jackson împreună cu agentul literar Jennifer Rudolph Walsh.

Conform sursei menționate, legătura dintre Victoria Jackson și cuplul regal a fost inițiată de Gloria Steinem, prietenă apropiată și vecină a fondatoarei. Relația s-a consolidat rapid, deschizându-le lui Meghan și Harry accesul la cercul select al lui Jackson, în care se regăsesc nume precum Kris Jenner și Oprah Winfrey.

La rândul lor, Ducii de Sussex au oferit sprijin neoficial proiectelor acesteia. Au fost prezenți la mai multe evenimente organizate la Godmothers, iar Meghan a promovat linia de machiaj „No Makeup”, relansată de Jackson, purtând produse ale brandului la gala ESPY de anul trecut. Mai trebuie menționat că Victoria Jackson a apărut și în primul sezon al serialului „With Love, Meghan”.

Victoria Jackson a trecut prin încercări majore, pe care le-a împărtășit recent într-un interviu detaliat pentru People. La vârsta de 17 ani, a supraviețuit unui atac violent, un eveniment care i-a marcat profund viața: „Nu m-am mai întors niciodată în camera mea”, a spus ea.

Cariera ei a început modest, la o școală de înfrumusețare, datorită unei burse care i-a deschis calea către lansarea brandului Victoria Jackson Cosmetics, în 1986.

În paralel cu succesul în afaceri, Jackson s-a implicat activ în filantropie, motivată de diagnosticul fiicei sale, Ali, cu neuromielită optică (NMO) în 2008. Ea a fondat o organizație dedicată cercetării acestei afecțiuni și a donat personal peste 80 de milioane de dolari. De atunci, au fost aprobate trei tratamente pentru boală, iar Ali are acum 31 de ani.

Recent, Jackson a revenit în industria frumuseții cu o versiune reîmprospătată a liniei sale de machiaj „No Makeup”. Inspirată de estetica naturală adoptată la nunta lui Meghan Markle, ea scoate în evidență tendința tot mai puternică către frumusețea minimalistă.