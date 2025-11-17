Ce ar ascunde plecarea lui Andrew de la Royal Lodge. Negocieri aprinse între Rege și prințul William

O sursă din interiorul Palatului Buckingham susține că decizia prințului Andrew de a se muta la Sandringham ar putea deschide calea pentru o revenire a prințului Harry în Marea Britanie și reintegrarea sa în Familia Regală.

Potrivit fostului fotograf al familiei regale Ian Pelham Turner, mutarea lui Andrew și tensiunile familiale ar face loc unei reconciliări între Harry și regele Charles.

Regele Charles a inițiat un proces formal pentru retragerea titlurilor atribuite lui Andrew, care va fi de-acum cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor, potrivit unui anunț al Palatului Buckingham.

În același timp, a fost notificat să renunțe la contractul de închiriere pentru Royal Lodge, reședința sa din Windsor, și să se mute într-o proprietate privată de pe domeniul Sandringham.

Sandringham, situat în Norfolk, este deținut privat și este folosit ca refugiu de către familia regală, ceea ce înseamnă că mutarea lui Andrew ar putea fi finanțată direct de rege.

Conform unor rapoarte, această mutare nu va avea loc imediat, fiind posibil să se întâmple după Crăciun din cauza complexității administrative legate de predarea Royal Lodge.

Fostul fotograf regal Ian Pelham Turner, care are legături vechi cu Palatul, avansează o teorie conform căreia plecarea lui Andrew nu este întâmplătoare, ci parte a unui aranjament mai amplu.

El susține că ar exista un fel de compromis negociat între regele Charles și prințul William: dacă Andrew pleacă, William ar fi mai deschis la ideea revenirii lui Harry.

Pelham Turner afirmă:

„Cred că William se simte foarte lezat de Harry. Deci Charles a făcut un troc.”

De asemenea, el spune că „toate aceste negocieri … cu Harry au fost accelerate”, fapt pe care insiderul îl leagă de starea de sănătate a regelui Charles și tratamentul său medical.

Potrivit lui Pelham Turner, eliminarea lui Andrew din proximitatea centrului regal nu este o mișcare izolată, ci una interconectată cu discuțiile despre reconcilierea cu Harry.

Turner observă o dinamică complicată: pe de-o parte, William ar păstra resentimente față de Harry; pe de altă parte, Charles pare dornic să repare relația cu fiul său mai mic.

De asemenea, el sugerează că mulți angajați ai palatului — de la bucătari la menajeri — au fost implicați în discuții și întrebați despre aceste schimbări, ceea ce indică o stare de agitație internă.

„Sunt foarte puțini cei care știu cu adevărat ce se întâmplă în familia regală”, a spus Turner.

În plus, el afirmă că Palatul „pierde șirul de informații”, referindu-se la scurgeri și la un nivel ridicat de transparență ireală internă.

Sursa mai menționează că diagnosticul de cancer al regelui Charles poate juca un rol important în această evoluție: el crede că tratamentul regelui ar putea urgenta eforturile de reconciliere familială.

Pe de altă parte, alți analiști regali sugerează că regele încearcă să-și exercite autoritatea asupra lui William — nu doar ca tată, ci ca monarh — și că este dispus să ia decizii importante, chiar dacă nu sunt pe placul tuturor.

Pelham Turner a afirmat:

„În opinia mea, William încearcă să preia coroana și, în realitate, Charles spune: «Sunt regele. Nu tu.»”

Această afirmație sugerează că, deși William are un rol semnificativ, deciziile cruciale aparțin regelui.