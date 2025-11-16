Monden

Fostul prinț Andrew era obsedat de ordine în dormitor, spune fosta lui cameristă

Comentează știrea
Fostul prinț Andrew era obsedat de ordine în dormitor, spune fosta lui cameristăPrințul Andrew.Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Fosta cameristă a fostului prinț Andrew a vorbit despre obiceiurile private ale acestuia din timpul petrecut la Palatul Regal. Potrivit mărturiei sale, fostul duce de York ar fi avut un ritual bizar legat de modul în care își aranja patul și obiectele personale din dormitor, informează Express.

Comportamentul din dormitorul fostului prinț Andrew, dezvăluit de fosta cameristă

În vârstă de 65 de ani, fratele regelui Charles al III-lea continuă să fie în centrul atenției din cauza controverselor legate de viața sa privată, iar potrivit surselor, acesta se pregătește să părăsească reședința Royal Lodge din Windsor.

Deși s-au despărțit oficial în 1996, Sarah Ferguson, 66 de ani, și Andrew au rămas în relații apropiate. Cei doi au continuat să împartă același acoperiș în impunătorul conac cu 30 de camere, un aranjament care a stârnit de-a lungul anilor numeroase speculații.

Chiar dacă regele Charles i-a retras titlurile regale și îndatoririle oficiale, Andrew continuă să creadă că merită tratat cu același respect de care se bucura în trecut, invocând statutul său de fiu al regretatei regine Elisabeta a II-a.

Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect

Cu toate acestea, potrivit publicației ShuterScoop, jurnalistul Rob Shuter susține că „nimic nu s-a schimbat cu adevărat în interiorul Casei Regale”, sugerând că fostul prinț continuă să ducă o viață similară celei de dinaintea retragerii sale din viața publică.

Fosta cameristă a vorbit despre obsesiile fostului duce de York

Se pare că Andrew Mountbatten-Windsor obișnuia să manifeste un comportament neobișnuit în propriul dormitor, un detaliu care i-ar fi lăsat pe angajații săi complet perplecși.

Prințul Andrew face de râs familia Regală. Legături cu un temut infractor

Prințul Andrew. Sursa foto: Instagram

Fosta cameristă, care a lucrat ani de zile la reședința regală, susține că Prințul Andrew avea o obsesie pentru ordine și perfecțiune, mergând până la a cere ca pernele și pătura să fie aranjate într-un mod precis, după un tipar impus chiar de el. Orice abatere de la regulă îl enerva profund, iar personalul era instruit să respecte aceste cerințe la milimetru.

„Totul trebuia să fie exact cum voia el, de la modul în care era pusă pătură pe pat, până la unghiul în care stăteau pernele. Dacă nu era mulțumit, ne chema să refacem totul”, a mărturisit aceasta pentru presa britanică.

Fostul prinț Andrew avea 72 de jucării de pluș în patul său

Fosta camerieră regală Charlotte Briggs, care a lucrat pentru familia regală britanică la mijlocul anilor ’90, a făcut dezvăluiri inedite despre obiceiurile excentrice ale fostului prinț Andrew. Potrivit acesteia, ducele obișnuia să aibă nu mai puțin de 72 de jucării de pluș așezate pe patul său, fiecare având un loc precis.

Briggs a povestit că personalul de la reședința prințului era instruit riguros cu privire la modul în care trebuiau aranjate jucăriile, ordonate strict după mărime.

„Când am fost angajată, am primit instrucțiuni clare despre ursuleții lui și chiar o zi întreagă de pregătire pentru a învăța cum să îi aranjez corect. Totul trebuia să fie perfect. Era ceva neobișnuit”, a relatat ea.

„Îi plăceau enorm acei ursuleți și era foarte precis în privința felului în care trebuiau puși”, a adăugat fosta angajată. În prezent, rămâne incert unde se va stabili prințul Andrew după ce a fost evacuat din Loja Regală. Surse apropiate familiei susțin însă că acesta ar lua în considerare mutarea la Frogmore Cottage, fosta reședință britanică a prințului Harry și a lui Meghan Markle.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:21 - Zi decisivă pentru studenții la medicină. Mii de candidați susțin examenul de rezidențiat la Carol Davila
14:15 - Fostul prinț Andrew era obsedat de ordine în dormitor, spune fosta lui cameristă
14:07 - Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, acuzat că ar vrea privatizarea transportului public din oraș
13:57 - The World Islands, proiectul mega-luxos din Dubai care prinde viață după ani de stagnare
13:48 - Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap. Ar fi folosit arma din dotare
13:40 - Serghei Mizil gest neașteptat. Mușcături cot la cot cu un câine

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale