Primul rol al lui Meghan Markle, după căsătoria cu Prințul Harry

Meghan Markle, cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolul său din popularul serial „Suits”, se pregătește să revină în lumina reflectoarelor. Potrivit unor surse din industrie, ducesa de Sussex s-a alăturat distribuției noii producții „Close Personal Friends”, unde va juca alături de actrițele Lily Collins și Brie Larson, scrie foxnews.com.

Aceasta ar fi prima apariție a lui Meghan Markle într-un rol de televiziune de la momentul în care a renunțat la actorie, decizie luată după logodna sa cu Prințul Harry, în urmă cu aproximativ șapte ani. Revenirea ei marchează o etapă importantă, atât pentru cariera sa artistică, cât și pentru imaginea publică a cuplului regal stabilit în Statele Unite.

Mai exact, Meghan Markle a fost zărită pe 5 noiembrie pe platourile de filmare din Pasadena, California, unde se lucrează la pelicula „Close Personal Friends”. Proiectul reunește o distribuție de top, în care se regăsesc Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid și Henry Golding, iar, conform informațiilor apărute, ducesa de Sussex ar urma să interpreteze propriul ei rol.

Surse apropiate producției au declarat că Markle a părut „relaxată și fericită” în timpul filmărilor, bucurându-se de experiență. „Meghan a fost pe platouri astăzi. Are un rol mic, dar s-a integrat perfect. A fost extrem de amabilă, s-a prezentat tuturor și a dat dovadă de multă naturalețe”.

Prezența sa pe platourile de filmare marchează o revenire discretă în lumea cinematografiei pentru fosta actriță, care și-a încheiat cariera în serialul „Suits” după logodna cu prințul Harry. Timp de șapte sezoane, Markle a interpretat-o pe Rachel Zane, unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale producției.

Potrivit unei alte surse de la Amazon MGM Studios, implicarea lui Markle în noul film este un pas important. „Pentru Meghan, acest proiect reprezintă o reconectare cu pasiunea ei pentru actorie.

A primit numeroase oferte, dar a simțit că aceasta este alegerea potrivită. Este modul ei de a testa din nou terenul, fără presiune, pentru a vedea cât de mult îi lipsește atmosfera de pe platouri”, a explicat sursa, adăugând că echipa de producție a fost încântată de prezența ei și a dorit să păstreze discreția privind participarea ducesei.

Prințul Harry își exprimă sprijinul total față de decizia soției sale, Meghan Markle, de a reveni în lumina reflectoarelor. Potrivit unei surse, ducele de Sussex „își dorește ca Meghan să facă ceea ce o face fericită și o susține necondiționat în acest sens”.

Cei doi s-au retras din viața regală în 2020, mutându-se ulterior în Montecito, California, unde își cresc cei doi copii: Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Înainte de logodna cu Harry, anunțată oficial în 2017, Meghan era cunoscută pentru rolul său din serialul Suits. La momentul respectiv, ea a declarat că își încheie cariera actoricească, explicând: „Am terminat. Cred că niciodată să nu spui niciodată, dar intenția mea este clară, nu mă voi întoarce”.

Totuși, Markle a subliniat că această schimbare nu înseamnă neapărat o renunțare, ci o nouă etapă în viața sa: „Nu văd asta ca pe o renunțare la ceva, ci ca pe o schimbare”.

După despărţirea oficială de familia regală britanică, prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au concentrat atenţia asupra industriei de divertisment, semnând un contract cu platforma Netflix pentru realizarea de producţii cinematografice şi seriale.

Printre acestea se numără „With Love, Meghan”, un serial care o are în prim-plan pe ducesa de Sussex, surprinsă în ipostaze domestice, grădinărind şi gătind. Deşi a fost ironizată de presa britanică şi americană, producţia s-a bucurat de un succes remarcabil, devenind cea mai urmărită emisiune culinară de pe Netflix.

Platforma a confirmat lansarea unui al doilea sezon, alături de un episod special programat pentru luna decembrie. Tot sub egida aceluiaşi parteneriat, Harry şi Meghan au produs documentarul „Harry & Meghan”, care explorează motivele şi consecinţele rupturii lor de Casa Regală. Lansat cu mare interes, serialul a înregistrat 23 de milioane de vizionări în primele patru zile, stabilind un record pentru o producţie documentară Netflix.

Iar acum, după câțiva ani departe de platouri, Meghan pare pregătită să revină la prima sa pasiune, iar Harry rămâne, ca întotdeauna, cel mai mare susținător al ei, contrar presei tabloide care relatează constant că nu se înțeleg sau că se despart.