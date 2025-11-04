Ruptură în lumea celebrităţilor. De la ce a pornit cearta dintre David Beckham şi Prințul Harry

Prietenia dintre David Beckham și Prințul Harry, părea până de curând solidă. Însă, în spatele zâmbetelor de la evenimente publice, relația lor s-a deteriorat după ce fostul fotbalist ar fi fost îndepărtat de Meghan Markle, conform cărții „The House of Beckham: Money, Sex and Power” scrisă de britanicul Tom Bower, fost jurnalist la BBC și producător de televiziune.

David Beckham și Prințul Harry, odinioară legați de o prietenie strânsă și admirată public, ar fi ajuns la o ruptură neașteptată, potrivit relatărilor recente. Relația dintre cei doi, construită de-a lungul anilor pe respect și interese comune, s-ar fi deteriorat în urma unui incident tensionat fin cauza lui Meghan.

În cartea sa, jurnalistul Tom Bower susține că momentul care ar fi declanșat conflictul a avut loc în timpul Jocurilor Invictus. Potrivit surselor citate, Meghan Markle ar fi impus un așa-numit „ordin de excludere”, care i-ar fi îndepărtat pe soții Beckham din cercul apropiat al cuplului regal.

Ironia situației este cu atât mai mare cu cât David și Victoria Beckham au fost printre invitații de seamă la nunta regală din 2018, alături de figuri celebre precum Serena Williams, Oprah Winfrey și George Clooney.

În cartea sa, autorul susține că ducesa de Sussex le-ar fi interzis soților David și Victoria Beckham să fie fotografiați alături de Harry și Meghan la Jocurile Olimpice din 2018, eveniment desfășurat la doar câteva luni după nunta regală.

Potrivit surselor citate de Bower, fostul fotbalist britanic s-ar fi arătat surprins și dezamăgit de faptul că prințul Harry nu a dorit să se întâlnească cu el, considerând situația inexplicabilă. Autorul afirmă că măsura ar fi fost luată din dorința lui Meghan de a evita orice comparație mediatică cu celebrul cuplu Beckham, mai ales cu Victoria, cunoscută pentru prezența ei constantă în lumina reflectoarelor.

În ciuda acestor tensiuni, David Beckham a continuat să păstreze o relație apropiată cu Prințul William, fratele mai mare al lui Harry. Fostul căpitan al naționalei Angliei a fost invitat în 2022 la gala Premiului Earthshot, organizată la Boston în timpul Cupei Mondiale de fotbal.

Călătoria sa, descrisă de Bower ca un gest simbolic de „răzbunare” pentru episodul de la Sydney, a fost și o dovadă a devotamentului său față de cauzele promovate de William.

„Ori de câte ori Prințul de Wales îmi cere ajutorul sau prezența, răspunsul meu este întotdeauna un da’”, declara Beckham, subliniind colaborarea de lungă durată dintre el și moștenitorul tronului britanic.

David se declară de-o viață monarhist, iar admirația sa față de Familia Regală este una profundă și sinceră. Într-un interviu recent, el a vorbit cu emoție despre legătura personală pe care o are cu instituția monarhiei.

„De fiecare dată când discut despre activitățile pe care le desfășor alături de Familia Regală, simt o emoție aparte. Am crescut într-un mediu în care respectul și dragostea pentru monarhie erau valori fundamentale”, a mărturisit David.

Invitația de a reprezenta fundația regelui a fost pentru el un moment de mare mândrie, trăit intens și de familia sa. „Când am primit vestea, mama mea a plâns. Știa că bunicii mei ar fi fost nespus de mândri să vadă că am ajuns să contribui la munca Familiei Regale și la proiectele lor caritabile. Regele nostru este un om extraordinar”, a adăugat el cu emoție.

Devotamentul său față de cauzele umanitare l-a adus și alături de Prințul William, în timpul campaniei „Up Against Time” a organizației London Air Ambulance. Cu acest prilej, au fost celebrate cele două noi elicoptere achiziționate pentru salvarea de vieți. În calitate de ambasador al organizației, David a subliniat importanța acestui proiect.

„Când Prințul William mi-a propus să mă implic, am acceptat fără ezitare. A fost o onoare sinceră. Admir efortul incredibil al piloților și al echipelor medicale, precum și numeroasele vieți pe care aceștia le salvează. Sunt profund mândru că pot contribui la o asemenea cauză”, a spus el.

Prin gesturile și declarațiile sale, David își confirmă rolul de ambasador al devotamentului și al respectului față de monarhie, dar și al solidarității umane, valori care definesc, de altfel, spiritul Familiei Regale, a subliniat Rebecca Jones, redactor adjunct la express.co.uk.