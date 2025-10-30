Meghan Markle, criticată de un bucătar celebru: Noul brand As Ever este „o escrocherie”

Meghan Markle a prezentat publicului noua sa colecție de sărbători, denumită „As Ever”, însă reacțiile nu au fost pozitive. Lansarea recentă a Ducesei de Sussex în domeniul lifestyle include produse precum lumânări, borcane de miere și kituri de condimente, toate promovate ca obiecte indispensabile pentru sărbătorile de iarnă.

Celebrul bucătar al vedetelor, Jameson Stocks, nu a ezitat să își exprime părerea despre cea mai recentă colecție de sărbători semnată de Meghan Markle, intitulată „As Ever”, acuzând-o de plagiat și practici discutabile.

Produsele, promovate pe site-ul ducesei ca fiind menite să „aducă frumusețe și căldură fiecărei ocazii”, au stârnit rapid controverse, mai ales din cauza prețurilor considerate excesive. Stocks, cunoscut pentru opiniile sale directe despre viața publică a lui Meghan după retragerea din familia regală, a afirmat că aceasta „jefuiește oamenii” și „profită masiv de pe urma trecutului său regal”.

Într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Daily Express, Stocks nu a ezitat să își exprime părerea dură despre soția Prințului Harry și despre cea mai recentă inițiativă a acesteia.

Analizând oferta, el a afirmat fără echivoc: „A cere 49 de lire sterline pentru miere este pur și simplu rușinos. Este de înțeles că fiecare afacere urmărește profitul, dar există o diferență clară între a obține un câștig corect și a exploata clienții”.

„Sfatul meu ar fi să căutați miere în altă parte, unde prețurile sunt mult mai rezonabile și fără taxă regală”, a adăugat Stocks.

De asemenea, Stocks a pus la îndoială strategia brandului condus de Meghan: „Cred că brandul ei profită de pe urma oamenilor, iar cei care o înconjoară cu sfaturi greșite ar trebui să se simtă și ei rușinați”, a spus el.

„Rămâne neclar dacă oamenii cumpără produsele pentru calitatea lor reală sau doar speră că valoarea lor va crește datorită numărului limitat de exemplare disponibile”, a conchis Stocks.

Bucătarul-șef și-a îndreptat atenția către noua colecție de vinuri, care include „Vintage Napa Valley Brut 2021” și „Marlborough Sauvignon Blanc 2024”, comparând prețurile acestora cu cele practicate în restaurantele de lux.

„Pentru a justifica prețuri premium, vinul și șampania trebuie să fie de clasă mondială, nu doar un produs white-label”, (produs fabricat de o companie, dar vândut sub marca proprie a altei companii) a explicat el.

Potrivit acestuia, restaurantele de lux obțin adesea profituri mai mari din vânzările de alcool decât din meniuri. În acest context, prețurile colecției nu sunt neapărat exagerate, dar în aceeași gamă se pot găsi vinuri și șampanii de la crame recunoscute la nivel global. „Plasarea unui logo pe o sticlă nu conferă automat statut premium, iar oamenii nu vor să plătească prețuri de restaurant pentru consum acasă”, a subliniat celebrul bucătar.

Bucătarul a continuat cu o critică și mai dură, afirmând că produsele white-label ale colecției „nu sunt decât o glumă”. El a adăugat că edițiile limitate se vor vinde rapid, mai mult ca strategie de marketing decât din motive legate de calitate.

„Mulți cumpără aceste articole doar de dragul noutății, fără intenția de a le consuma, sperând să obțină profit din revânzare”, a adăugat el.

Când a fost întrebat despre o posibilă opinie a regretatei regine Elisabeta a II-a, bucătarul a fost ferm, dar respectuos: „Nu pot vorbi în numele reginei. Dar cred că nu ar fi încântată de ideea ca numele regal să fie folosit pentru profituri comerciale”.

El a concluzionat: „Dacă Meghan ar vinde aceleași produse sub alt context, nimeni nu s-ar uita la ele. Brandul As Ever mi se pare mai degrabă o înșelătorie. În esență, nu e nimic diferit de alte produse de pe piață, doar mult mai scump”.