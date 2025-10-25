Cojile de portocală, truc natural pentru a elimina mirosurile din chiuvetă

Puțini știu că, dincolo de aroma lor plăcută și gustul răcoritor, cojile de portocală pot deveni un aliat de nădejde în curățenia casei. În special în bucătărie, acolo unde scurgerea chiuvetei poate emana mirosuri greu de suportat, aceste resturi aparent inutile pot face minuni. Experții în bucătării de la Mill recomandă această tehnică eficientă.

Menținerea curățeniei în bucătărie poate fi o adevărată provocare, având în vedere că este locul unde depozităm, preparăm și servim mâncarea. Nu este de mirare, deci, că acest spațiu are nevoie de o atenție aparte pentru a rămâne igienic și plăcut. Totuși, în ciuda eforturilor, mirosurile neplăcute pot persista, iar uneori par imposibil de eliminat.

Experții în curățenie propun o soluție neașteptată, dar eficientă, care implică un ingredient la îndemâna oricui: cojile de portocală. De obicei aruncate la gunoi, acestea pot deveni aliați de nădejde în combaterea mirosurilor neplăcute din chiuvetă.

Portocalele, ca toate citricele, sunt recunoscute nu doar pentru beneficiile lor asupra sănătății, ci și pentru proprietățile de curățare. Uleiurile esențiale din coajă au capacitatea de a neutraliza mirosurile și de a lăsa în urmă un parfum proaspăt, natural. Acesta este și motivul pentru care aromele de citrice sunt adesea folosite în lumânări sau produse de curățenie.

Un truc simplu și eficient pentru a combate mirosurile neplăcute din bucătărie vine din partea specialiștilor de la Mill, cunoscuți pentru soluțiile lor ingenioase în întreținerea locuinței.

De fiecare dată când spălăm vase, resturi alimentare ajung în scurgerea chiuvetei, generând deseori un miros deranjant. O soluție la îndemână este să așezi câteva coji de portocală fie în apropierea scurgerii, fie direct în interiorul acesteia. Aroma citrică acționează rapid, oferind un parfum plăcut și revigorant.

Pentru un efect mai intens și de durată, specialiștii propun un truc suplimentar: „Tocați coji de portocală, puneți-le într-o tavă pentru cuburi de gheață, adăugați apă și congelați”.

Aceste cuburi aromate pot fi apoi introduse direct în scurgere, contribuind atât la eliminarea mirosurilor, cât și la o curățare ușoară a țevilor. Această metodă naturală nu doar împrospătează aerul din bucătărie, dar oferă și un mod ecologic de a reutiliza resturile de fructe.

Cojile proaspete sau uscate de portocală conțin uleiuri esențiale naturale, în special limonen, un compus cu proprietăți deodorante și antibacteriene. Acesta ajută la împrospătarea aerului și eliminarea mirosurilor persistente provenite din bucătărie, frigider, pantofar sau chiar coșul de gunoi.

Un alt sfat foarte util: se așeza coji de portocală în boluri mici în diverse colțuri ale casei sau pot fi fierte în apă, alături de condimente precum scorțișoara și cuișoarele, pentru a crea un parfum ambiental natural. De asemenea, amestecate cu bicarbonat de sodiu, cojile uscate pot înlocui cu succes odorizantul pentru sertare sau încălțăminte, mai explică Brian Dillon, redactor expert în gastronomie, divertisment și stil de viață, la Express.