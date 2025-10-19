Secretul unei uși de cuptor fără pete și murdărie: soluția la care nu te-ai fi gândit

Ketsuda Phoutinane, expertă în subiecte legate de stilul de viață, la express.co.uk, Mirror, Daily Record, a întrebat experții care este cea mai eficientă metodă de curățare a ușilor cuptorului: toți au spus același lucru despre murdăria lipicioasă și petele de mâncare care se acumulează în timp și sunt dificil de curățat.

Este ușor să ignori ce se ascunde în spatele ușii cuptorului, grăsimea arsă, petele încăpățânate și urmele de mâncare care se acumulează rapid, dar uiți că curățarea devine una dintre cele mai grele sarcini din bucătărie, dacă neglijezi să stergi imediat ușa cuptorului.

Pentru a afla cele mai eficiente soluții, jurnalista a consultat specialiști în curățenie, care au dezvăluit trucuri simple și produse la îndemâna oricui. Vestea bună este că nu-i nevoie de detergenți scumpi sau substanțe agresive.

Multe dintre cele mai eficiente soluții se află deja în gospodărie: tabletele pentru mașina de spălat vase, bicarbonatul de sodiu sau chiar banalul detergent de vase. Aceste produse, folosite corect, pot reda cuptorului un aspect curat și îngrijit, fără eforturi majore.

În timp ce rolul lor principal este acela de a curăța vasele murdare, tabletele pentru mașina de spălat vase s-au dovedit a fi extrem de eficiente și într-un alt context: curățarea cuptorului.

Datorită compoziției lor special formulate pentru a dizolva grăsimea și resturile alimentare, aceste produse, mai ales variantele pudră, sunt din ce în ce mai recomandate de specialiști pentru îndepărtarea petelor persistente din interiorul cuptorului.

Cei care doresc să testeze această metodă au nevoie doar de o tabletă, apă caldă și o pereche de mănuși. Procesul este simplu: se înmoaie ușor tableta în apă fierbinte, apoi se freacă geamul ușii cuptorului până când murdăria dispare.

Catherine Green, expertă în produse de curățenie la Smol, susține că această soluție este „cea mai simplă și eficientă modalitate de a elimina depunerile dificile”. Așadar, înainte de a apela la soluții chimice sau metode complicate, încercați tableta pentru mașina de spălat vase pentru un cuptor impecabil.

Liam Spencer, proprietarul Northallerton Glass, recomandă utilizarea tabletelor pentru mașina de spălat vase pentru eliminarea petelor dificile. Potrivit acestuia, după ce suprafața nu mai opune rezistență în timpul frecării, este suficient să se îndepărteze resturile cu apă caldă și hârtie absorbantă.

Eficiența acestor tablete constă în textura lor ușor abrazivă, care reușește să înlăture murdăria persistentă fără a zgâria sticla. aceste produse conțin substanțe active concepute special pentru a dizolva grăsimea și resturile alimentare arse.

„Veți observa cum enzimele din tabletă încep să acționeze asupra murdăriei, facilitând curățarea completă cu ajutorul unei cârpe umede. Efectul poate fi surprinzător de bun”, a adăugat ea.

Acest ingredient natural este recunoscut pentru proprietățile sale de curățare blândă, dar eficientă. Catherine subliniază că, în multe cazuri, bicarbonatul se dovedește chiar mai eficient decât produsele specializate din comerț, fără riscul de a deteriora suprafețele.

Astfel, fie că optați pentru o tabletă de spălat vase, fie pentru soluția clasică cu bicarbonat, curățarea ușii cuptorului poate deveni o sarcină mult mai simplă și cu rezultate remarcabile.

Pentru o acțiune și mai intensă, specialiștii recomandă adăugarea unei cantități mici de detergent de vase în această pastă, transformând-o într-un agent de curățare foarte eficient, dar în același timp sigur pentru suprafețele din sticlă ale cuptorului.

Potrivit Oliviei Young, expert în dezvoltarea de produse la Astonish, aplicarea acestei paste peste noapte pe zonele afectate permite înmuierea murdăriei persistente. Dimineața, tot ce trebuie să faceți este să ștergeți cu o lavetă înmuiată în apă caldă și săpun, iar suprafața va rămâne curată și fără urme.

Specialiștii de la Tap Warehouse susțin că doar 20 de minute pot fi suficiente pentru ca soluțiile aplicate să pătrundă eficient în murdăria adunată.

Așadar, pentru cei care își doresc un aspect impecabil fără a apela la substanțe chimice agresive, profesioniștii de la Smol, Tap Warehouse și Belling recomandă o soluție și mai simplă și la îndemâna oricui: oțetul alb.

Catherine, reprezentantă a brandului Smol, a explicat: „La final, pulverizați puțin oțet peste bicarbonatul de sodiu rămas. Reacția va desprinde ultimele urme de murdărie, lăsând suprafețele strălucitoare.”

Pe lângă aspectul vizual, un cuptor curat aduce și beneficii practice. Conform experților de la Belling, întreținerea regulată a ușii cuptorului contribuie la reducerea pierderilor de căldură, limitând deschiderea inutilă a ușii în timpul gătirii. Rezultatul? O eficiență energetică sporită și o bucătărie mai curată.