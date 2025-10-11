Balsamul de rufe, între mit și realitate: merită sau nu să-l mai folosești

Balsamul de rufe este folosit la fiecare spălare de majoritatea dintre noi, dar acest detergent parfumat poate deteriora hainele: „Face mai mult rău decât bine”, avertizează Roza Francken de la casa de modă Aurélien.

Chiar dacă detergentul este indispensabil pentru parfumarea hainelor, experta în textile Roza Francken recomandă evitarea balsamului de rufe. Potrivit acesteia, produsul lasă un strat fin de substanțe chimice pe materiale, ceea ce în timp poate duce la degradarea fibrelor.

Francken subliniază că folosirea balsamului ar trebui limitată: „Dacă folosești în exces balsam de rufe, hainele tale ar putea mirosi frumos la început, dar a doua zi vor mirosi a acru”.

În timp, mai spune ea, este posibil să observi că hainele tale devin neobișnuit de moi, grele sau chiar ușor uleioase la atingere. Specialista atrage atenția că „aceste semne indică acumularea de reziduuri lăsate de balsamul de rufe, care nu se îndepărtează complet în timpul ciclului de clătire”.

Stratul format pe suprafața fibrelor textile nu doar că afectează textura și prospețimea hainelor, dar contribuie și la murdărirea lor mai rapidă. Mai mult decât atât, această peliculă poate crește inflamabilitatea materialelor, transformând un produs menit să aducă confort într-un potențial factor de risc.

„Balsamul de rufe nu se clătește ușor, iar atunci când îl folosești prea des, formează o peliculă pe fibrele hainelor.” Această peliculă, explică ea, „nu doar afectează hainele, ci le și murdărește mai repede și le poate face inflamabile”.

Roza Francken a subliniat că deși folosirea excesivă a balsamului de rufe are ca scop menținerea prospețimii hainelor, efectul poate fi exact invers. Potrivit acesteia, „aplicarea în cantități prea mari a produsului favorizează acumularea de murdărie pe țesături, ceea ce poate duce la apariția unor pete neobișnuite, la estomparea culorilor și la senzația că hainele nu mai sunt cu adevărat curate”.

Roza Francken a mai atras atenția că nu este indicat să fie folosit pentru alte întrebuințări, „cum ar fi parfumarea perdelelor sau a tapițeriei doar pentru a mirosi frumos. Multe femei fac asta, dar este o idee foarte proastă.”

De asemenea, ea avertizează că nu este recomandat la spălarea echipamentului de sport: „Hainele pentru sport sunt de obicei fabricate din materiale speciale care elimină transpirația. Așa că, în loc să ajute pielea să respire, balsamul menține umezeala și mirosurile”.

Francken vine cu o soluție eficientă pentru a scăpa de reziduurile care se depun pe haine în timpul spălării. Recomandarea sa este să lăsați deoparte balsamul de rufe și să adăugați în schimb la limpezire o lingură de cristale de sodă. Acest ingredient ajută la curățarea în profunzime a țesăturilor și la eliminarea depunerilor de pe haine.