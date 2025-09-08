Social Cum poți să reduci consumul de apă în locuință. Cele mai frecvente erori







O mașină de spălat poate consuma între 50 și 150 de litri de apă în timpul unui program, în funcție de vechimea și funcțiile pe care le are. Pentru numeroase familii din România, acest aparat electrocasnic este unul dintre cei mai mari consumatori de apă din locuință, ceea ce face ca găsirea unor soluții de economisire să fie tot mai necesară.

Mașinile de spălat mai vechi de 10-15 ani pot folosi între 100 și 150 de litri de apă pe durata unui ciclu, în timp ce modelele mai noi, mai ales cele din clasa energetică A, consumă între 50 și 80 de litri. Astfel, investiția într-o mașină de spălat nouă poate reduce factura la apă cu până la 50%.

Un prim pas pentru a reduce consumul este să umpli mașina până la capacitatea maximă, astfel încât aceeași cantitate de apă să spele mai multe haine. Specialiștii recomandă și folosirea detergentului lichid, care se dizolvă mai rapid decât cel pudră și contribuie astfel la reducerea consumului de apă.

În cazul petelor dificile, este util să le îndepărtezi înainte de spălare, evitând astfel programul de prespălare, care crește consumul de apă. Dacă mașina dispune de programe Eco, acestea optimizează cantitatea de apă folosită și spală la temperaturi mai scăzute, economisind și energie electrică.

Un alt factor important este duritatea apei. Apa dură favorizează depunerile de calcar și poate necesita clătiri suplimentare, ceea ce crește consumul de apă. Instalarea unui dedurizator poate preveni aceste probleme și poate prelungi durata de viață a mașinii.

Aerul condiționat este, de regulă, principalul consumator, mai ales pe timp de vară. Consumul anual poate ajunge la 400-450 kWh. Frigiderul și congelatorul funcționează permanent pentru a păstra alimentele la rece și pot depăși 300 kWh pe an.

Uscătorul de rufe poate avea un consum de până la 4,2 kWh pe oră, ceea ce, în cazul unei utilizări frecvente, se traduce printr-un cost semnificativ. Nici cuptorul electric și plita nu sunt mai prejos, deoarece gătitul zilnic necesită multă energie, iar nivelul consumului depinde de tipul aparatului și de durata folosirii.

În același timp, mașina de spălat rufe consumă între 1 și 2 kWh pentru fiecare ciclu, în special pentru încălzirea apei, ceea ce poate duce la un consum anual ridicat în funcție de frecvența utilizării.