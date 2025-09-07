EVZ Play Cum te poate ajuta banca dacă rămâi cu mașina în pană







Dacă odinioară șoferii rămași cu mașina în pană apelau la alți conducători auto din trafic sau la un service auto, soluțiile sunt mai simple în prezent. Odată cu dezvoltarea serviciilor digitale, anumite bănci pun la dispoziție asistență rutieră direct prin aplicațiile de mobile banking. Deocamdată, doar două instituții bancare din România vin în sprijinul șoferilor cu acest tip de ajutor rapid. Este vorba despre CEC Bank și Raiffeisen Bank.

Prin aplicația CEC app, clienții pot achiziționa direct un abonament de asistență rutieră valabil pe întreg teritoriul României. Costul este de aproximativ 29 de lei pentru șase luni, iar serviciul include tractare și intervenții la fața locului.

De această opțiune pot beneficia toți clienții băncii, fără condiții speciale legate de carduri premium sau pachete bancare.

„Cei care au acest abonament beneficiază de asistență rutieră generală adică intervenții în caz de pană, baterie descărcată sau alte situații de acest tip. Abonamentul este valabil pe teritoriul României și poate fi reînnoit direct din aplicație după șase luni”, ne-au spus cei de la CEC Bank.

În cazul Raiffeisen Bank, accesul la asistență rutieră se face prin aplicația Smart Mobile, însă doar pentru clienții cu card Visa Premium și parte a pachetului Premium Banking.

Serviciul acoperă intervenții oriunde în România și este inclus în categoria „Premium”.

Alte bănci din România oferă servicii de asistență rutieră, însă nu prin aplicațiile de mobile banking. La Banca Transilvania, posesorii de card Visa Platinum sau membrii Premium Club pot beneficia de tractare, mașină de înlocuire sau cazare, contra unui cost lunar de 30 de lei pentru clienții Premium Club și 60 de lei pentru restul.

ING Bank include în pachetul cardului ING Gold Visa servicii de reparații minore, tractare și cazare prin Allianz Partners, însă accesul nu se face prin aplicația mobilă. În plus, Raiffeisen Bank oferă asistență rutieră prin asigurarea „Around the World”, valabilă însă doar pentru deplasările în străinătate.

Pe lângă serviciile oferite de bănci, există și opțiuni independente pentru asistență rutieră, precum cele puse la dispoziție de compania 9695. Cel mai accesibil pachet, Bronze, costă 139 de lei pe an și include intervenții nelimitate în România.

Pachetele Silver, Gold și Premium oferă servicii mai complexe, care includ acoperire în Europa, transport pentru pasageri, cazare sau mașină de înlocuire, iar costurile variază între 259 și 469 de lei pe an, în funcție de vechimea autoturismului.

Concluzie

CEC Bank propune cea mai simplă și accesibilă soluție digitală, la doar 29 de lei pentru șase luni. Pentru șoferii care își doresc acoperire extinsă și mai multe beneficii, 9695 oferă un raport bun între preț și servicii, inclusiv la nivel european. În schimb, pachetele premium de la Banca Transilvania, ING sau Raiffeisen sunt mai degrabă potrivite clienților care folosesc deja servicii bancare exclusive și sunt dispuși să plătească mai mult pentru confort și integrare.