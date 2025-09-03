Social Cinci semne de oboseală la care șoferii trebuie să fiți atenți







Blake Parker, directorul general al Right2Drive din Australia, a identificat cinci semne de oboseală a șoferilor care contribuie la aproximativ 30% din accidentele rutiere majore din Australia. Printre aceste semne se numără ochii dureroși sau îngreunați, timpii de reacție întârziați, devierea de pe bandă, viteze de conducere variate și concentrare redusă.

Principala cauză a oboselii șoferilor este identificată ca fiind lipsa unui somn de bună calitate, adesea din cauza tiparelor de lucru neregulate, cum ar fi cele ale lucrătorilor în schimburi.

Blake Parker îi sfătuiește pe șoferi să acorde prioritate unui somn adecvat și să facă pauze regulate în timpul călătoriilor lungi pentru a reduce aceste riscuri. Această îndrumare este deosebit de crucială de la miezul nopții până dimineața devreme, când nivelul de vigilență este în mod natural mai scăzut.

Somnolența sau oboseala la volan contribuie la aproximativ 30% din accidentele rutiere majore din Australia. Acest lucru se întâmplă atunci când un șofer își pierde atenția din cauza oboselii sau a lipsei de somn, ceea ce amenință siguranța participanților la trafic.

Pentru a preveni accidentele legate de oboseală, este esențial să recunoașteți dacă știți cum să identificați oboseala șoferului și să preveniți accidentele legate de oboseală.

1. Durerea de ochi: Mulți oameni pot avea perioade de somn involuntar, cunoscute și sub numele de „microsomn”, în timp ce conduc. Dacă observați că dumneavoastră sau altcineva aflat la volan începe să ațipească, acționați imediat pentru a preveni orice coliziune majoră. Trageți pe dreapta cât mai repede posibil într-un loc sigur și luați cel puțin 15-30 de minute pentru a vă odihni, întindeți-vă și faceți mișcări în corp.

2. O întârziere a timpului de reacție: Faptul că nu puteți reacționa la schimbarea condițiilor de pe șosea poate duce la situații periculoase. Atunci când conduceți în stare de oboseală, calitatea și acuratețea condusului dumneavoastră pot scădea dramatic, ceea ce duce la o întârziere considerabilă sau la un timp de reacție încetinit. Rămâneți calm, dar în alertă, menținând în același timp o distanță și o viteză de siguranță pentru a anticipa orice potențial pericol.

3. Schimbarea benziloe de circulație: Atunci când vă confruntați cu oboseala, este mult mai greu să vă controlați vehiculul și vă puteți trezi virând pe altă bandă. Acest lucru reprezintă un risc major pentru ceilalți participanți la trafic și vă crește șansele de a avea un accident.

Dacă vă treziți că derapați între benzile de circulație, reduceți viteza și țineți vehiculul sub control. Apoi găsiți un loc sigur pentru a opri. Dacă observați că un alt șofer virează între benzi în mod nefiresc, stați în gardă și păstrați o distanță de siguranță.

4. Variația vitezei de conducere: Oboseala vă poate face să vă pierdeți concentrarea. Este posibil să nu fiți conștient că conduceți sub limita de viteză sau că încălcați regulile de circulație și conduceți peste aceasta. Conducerea neregulamentară poate duce cu ușurință la accidente, deoarece face dificil pentru ceilalți participanți la trafic să anticipeze ceea ce intenționați să faceți.

5. Stimularea minimă a șoferului și pierderea concentrării: Conducerea pentru perioade lungi de timp, în special pentru mai mult de două ore la rând fără pauză, poate avea un impact asupra concentrării tale.

Amintiți-vă că, dacă trebuie să conduceți pentru o perioadă lungă de timp, este important să faceți pauze regulate, cel puțin la fiecare două ore. Dacă observați semne de oboseală, trageți pe dreapta atunci când puteți face acest lucru în condiții de siguranță și faceți o pauză, potrivit sleepreviewmag.com.