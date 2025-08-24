Social

Rețelele sociale și smartphone-ul. Doar o oră pe zi poate provoca oboseală oculară

Rețelele sociale și smartphone-ul. Doar o oră pe zi poate provoca oboseală oculară
Chiar și o singură oră de utilizare a smartphone-ului poate genera oboseală a ochilor, în special atunci când se navighează pe rețelele sociale. Un studiu publicat în Journal of Eye Movement Research arată că atât utilizarea dispozitivelor digitale, cât și tipul de conținut accesat pot contribui la această afecțiune.

Doar o oră de utilizare zilnică a smartphone-ului pentru navigarea pe rețelele sociale poate provoca oboseală oculară

La nivel global, utilizarea smartphone-urilor este în creștere, 90% dintre utilizatorii de telefoane mobile deținând unul. Mulți petrec zilnic mai multe ore pe aceste dispozitive, ceea ce ridică semne de întrebare privind sănătatea oculară. Oboseala digitală poate provoca vedere încețoșată, dificultăți de focalizare și lăcrimare excesivă.

Studierea riscurilor: Pentru a evalua prevalența și efectele utilizării prelungite a ecranelor, cercetătorii au monitorizat 30 de tineri din India, o țară cu un consum ridicat de smartphone-uri. Folosind un Raspberry Pi și o cameră IR, au dezvoltat un sistem portabil care a măsurat rata de clipire, diametrul pupilei și intervalul dintre clipiri în timp real.

Experimentul, desfășurat pe parcursul mai multor zile, a implicat activități precum citirea de cărți electronice, vizionarea de filme și derularea feed-urilor de pe rețelele sociale, toate timp de o oră pe smartphone-uri Realme 6 Pro, menținute la o distanță fixă.

Rezultatele au arătat că navigarea pe rețelele sociale a produs cea mai mare oboseală oculară, influențând dilatarea pupilei mai mult decât cititul sau vizionarea filmelor.

Smartphone

Smartphone. Sursa foto: Pixabay

Potrivit cercetătorilor, „schimbările constante de conținut și de luminozitate în timpul navigării duc la o solicitare oculară mai intensă”. În timpul unei ore de utilizare, frecvența clipirii a scăzut cu 54–61%, iar intervalele dintre clipiri au crescut cu 39–42%, ceea ce înseamnă că ochii rămân deschiși mai mult timp – un indicator clar al oboselii vizuale.

Pe măsură ce utilizarea smartphone-urilor crește, soluțiile pentru sănătatea ochilor devin tot mai necesare

Spre deosebire de majoritatea studiilor anterioare, care au analizat efectele doar pentru 3–15 minute, această cercetare a urmărit perioade mai lungi, mai apropiate de utilizarea reală. Deși o oră este încă mai puțin decât media zilnică, rezultatele pot contribui la elaborarea unor strategii de sănătate publică pentru protejarea vederii, precum limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale.

Pe măsură ce utilizarea ecranelor crește, soluțiile pentru sănătatea ochilor devin tot mai necesare. Autorii studiului susțin că sistemul lor portabil ar putea fi folosit ca metodă accesibilă de monitorizare și prevenire a oboselii oculare digitale, informează medicalxpress.com.

