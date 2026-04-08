Primul smartphone cu ecran dual: HiBreak Dual, complet bazat pe Android

Hibreak Dual vine cu o abordare neobișnuită pe piața smartphone-urilor, integrând două ecrane distincte, amplasate pe fiecare parte a dispozitivului. Pe o față se află un display LCD, în timp ce pe cealaltă utilizatorii beneficiază de un ecran color, potrivit techradar.com

Bigme a prezentat noul telefon HiBreak Dual cu ecran dual color

Compania Bigme a început să dezvăluie treptat noul său model de telefon pe site-ul oficial. Dispozitivele din gama Bigme HiBreak sunt cunoscute pentru faptul că rulează Android în versiune completă, cu acces la Google Play Store, ceea ce le permite să funcționeze similar unui smartphone obișnuit.

Diferența majoră constă însă în utilizarea unui ecran E Ink, conceput pentru a reduce oboseala ochilor și pentru a oferi o experiență de utilizare mai confortabilă în comparație cu afișajele tradiționale. Reprezentanții companiei susțin că acest model marchează o premieră la nivel global.

Totuși, concepte apropiate au mai fost întâlnite în trecut, precum seria Yotaphone, care combina un ecran e-paper cu unul OLED sau LCD. Spre deosebire de acele dispozitive, noul model propus de Bigme va include un ecran E Ink color.

În același timp, compania a confirmat că va exista și o variantă monocromă a modelului HiBreak Dual, oferind astfel opțiuni diferite pentru utilizatori.

Modelele Yotaphone au îmbătrânit, iar deși Hisense A6L a venit mai târziu cu un design cu ecran dublu similar, și acesta datează deja de câțiva ani. Prin urmare, un nou model, mai ales dacă va include și opțiuni de culoare,  reprezintă o noutate captivantă pentru piață.

Smartphone cu ecran dublu color. Sursa foto: store.bigme.vip.

Despre viitorul telefon Bigme se cunosc momentan doar detalii sumare, însă merită subliniat faptul că brandul are deja experiență în dezvoltarea dispozitivelor cu ecran electronic, precum Hibreak S, ilustrat în imaginea din articol.

Anterior, aceste telefoane aveau un singur ecran, reușind să combine avantajele tehnologiei E Ink — consum redus de energie și mai puțină oboseală vizuală — cu funcționalitatea completă a unui smartphone tradițional.

Hibreak Dual: combinația ideală între E Ink și LCD

Cu noul Hibreak Dual, producătorul pare să adreseze unele dintre limitările tradiționale ale tehnologiei E Ink, precum rata scăzută de reîmprospătare. Utilizatorii ar putea alege între ecranul E Ink și cel LCD, în funcție de nevoile lor.

Ecranul E Ink rămâne opțiunea preferată pentru citit, economisirea bateriei sau reducerea distragerilor, în timp ce LCD-ul promite o experiență familiară, similară cu cea a unui smartphone obișnuit.

Un alt punct forte al dispozitivului este capacitatea ecranului E Ink de a afișa culori, ceea ce reprezintă un pas înainte față de versiunile anterioare ale altor branduri.

Totuși, Hibreak Dual rămâne un gadget de nișă, iar succesul său va depinde și de specificațiile hardware, încă neluate în considerare. Bigme susține că telefonul va fi disponibil în curând, ceea ce înseamnă că detalii suplimentare ar putea apărea în scurt timp.

