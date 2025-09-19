Meta lansează primii ochelari de realitate augmentată cu ecran integrat în colaborare cu Ray-Ban. „Meta Ray-Ban Display aduc funcțiile de pe smartphone direct în fața ochilor utilizatorilor”, a transmis compania în cadrul prezentării Connect 2025, potrivit The Guardian.

Noul model, denumit Meta Ray-Ban Display, este primul care integrează un ecran translucid și promite să aducă funcțiile de pe smartphone direct în fața ochilor utilizatorilor.

Modelul Ray-Ban Display păstrează designul clasic Wayfarer, dar ascunde la interior o tehnologie avansată: un ecran color, luminos și clar, proiectat pe partea interioară a lentilei drepte, vizibil doar pentru purtător. Pe ecran pot fi afișate texte, imagini sau apeluri video live. În plus, o lumină LED semnalizează atunci când camera integrată este activă.

Noul model permite apeluri video, răspuns la mesaje, interpelarea AI-ului și navigație. În plus, oferă subtitrarea și traducerea conversațiilor în timp real, indicații pas cu pas pentru mers, control al muzicii și opțiunea de a folosi camera ca vizor pentru fotografii înainte de partajare.

Conectivitatea se face prin Bluetooth, atât cu Android, cât și cu iPhone, prin aplicațiile WhatsApp, Messenger și Instagram. Autonomia declarată este de aproximativ șase ore de utilizare mixtă, iar carcasa pliabilă de încărcare prelungește durata totală până la 30 de ore.

Ochelarii pot fi controlați printr-un panou tactil aflat pe brațele ramei, prin comenzi vocale sau cu ajutorul brățării Neural Band. Aceasta citește impulsurile electrice ale antebrațului și permite gesturi simple – ciupituri, glisări, rotiri ori folosirea unui d-pad virtual. În viitor, Meta promite și un mod de scris de mână direct în aer, cu degetul.

Interacțiunea cu dispozitivul se face prin gesturi tactile pe brațele ramei, comenzi vocale sau cu ajutorul unei brățări speciale livrate împreună cu produsul. Aceasta folosește electromiografia, adică înregistrează activitatea mușchilor și a nervilor pentru a transforma mișcările mâinii în comenzi. Gesturile disponibile includ ciupituri, glisări, rotiri sau utilizarea unui d-pad virtual, iar Meta a anunțat că în viitor va adăuga și posibilitatea de a scrie de mână în aer.

Pe scenă, compania a demonstrat câteva funcții, însă nu toate au mers perfect: apelul video testat în direct nu a putut fi preluat.

Produsul a fost prezentat oficial de Mark Zuckerberg, la sediul Meta din Menlo Park, California. „Ochelarii sunt singurul dispozitiv prin care poți permite inteligenței artificiale să vadă ceea ce vezi, să audă ceea ce auzi și, în cele din urmă, să genereze ceea ce dorești – fie că vorbim de imagini sau de videoclipuri”, a spus CEO-ul companiei.

Meta Ray-Ban Display vor fi disponibili în Statele Unite începând cu 30 septembrie, la un preț de aproximativ 800 de dolari. În prima parte a anului 2026, produsul va ajunge și în Canada, Marea Britanie, Franța și Italia.

Alături de Ray-Ban Display, Meta a prezentat și Oakley Meta Vanguard, un model sport fără ecran, cu design wrap-around. Ochelarii includ cameră centrală încorporată, microfoane și difuzoare rezistente la apă, autonomie de până la nouă ore și integrare cu dispozitive Garmin pentru monitorizarea alergării, ritmului cardiac și distanței. În plus, pot genera automat clipuri video atunci când utilizatorul atinge anumite obiective.