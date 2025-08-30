Social Schimbare radicală pe WhatsApp. Ce opțiuni noi vor fi disponibile







WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume, lucrează la mai multe actualizări menite să îmbunătățească atât siguranța utilizatorilor, cât și experiența lor zilnică de comunicare.

Cea mai importantă noutate este introducerea unui buton special numit „Ask Meta AI”, prin care utilizatorii pot verifica direct din chat informațiile care li se par suspecte. Funcția presupune selectarea textului și redirecționarea sa către chatbotul dezvoltat de compania-mamă, Meta.

Ulterior, utilizatorul poate formula o întrebare clară despre conținutul respectiv pentru a primi o verificare automată.

Potrivit platformei WaBetaInfo, care urmărește actualizările WhatsApp, opțiunea a fost observată în cadrul unei versiuni recente pentru Android. Deocamdată, accesul este restricționat doar la un grup mic de testeri, urmând ca distribuirea la scară largă să fie făcută treptat, dacă rezultatele se dovedesc satisfăcătoare.

Meta își propune să combată prin această funcție fenomenul dezinformării, tot mai prezent în aplicațiile de mesagerie prin așa-numitele „mesaje în lanț”.

Specialiștii atrag însă atenția că soluția nu este lipsită de riscuri, întrucât sistemul se bazează pe inteligența artificială, iar aceasta poate oferi răspunsuri eronate sau incomplete, cunoscute sub denumirea de „halucinații”.

În paralel cu instrumentul de verificare, WhatsApp pregătește și opțiuni noi pentru mesajele cu autodistrugere. În prezent, platforma oferă timere de câteva ore, zile sau săptămâni, dar în curând utilizatorii ar putea alege ca mesajele să dispară după doar o oră sau după 12 ore.

Această schimbare ar oferi un control mai mare asupra confidențialității conversațiilor, în special în cazul discuțiilor sensibile sau al schimbului de date temporare.

Prin aceste actualizări, WhatsApp încearcă să îmbine două direcții esențiale: limitarea circulației informațiilor false și extinderea funcțiilor de securitate și intimitate. Deși implementarea completă va dura, intențiile companiei arată clar că aplicația trece printr-un proces de transformare care va influența modul în care milioane de utilizatori comunică zilnic.