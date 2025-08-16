Social Noua funcție WhatsApp. Toți utilizatorii scapă de o bătaie de cap







Din cuprinsul articolului WhatsApp generează link-uri pentru conferințe

WhatsApp a anunțat o serie de funcții noi pentru apelurile video de grup, vizând atât utilizatorii individuali, cât și pe cei de business. Principala noutate constă în posibilitatea programării conferințelor video la o dată și oră stabilite în prealabil, o funcție inspirată de aplicații dedicate, precum Zoom sau Google Meet.

Noile opțiuni permit utilizatorilor să stabilească apeluri video care să aibă loc într-un moment ulterior. Această funcție poate fi accesată prin secțiunea Calls, folosind butonul „+”, unde apare acum opțiunea Schedule Call. Ulterior, utilizatorii pot invita participanții la conferință, trimițându-le invitațiile direct din aplicație.

În plus, toate apelurile programate vor fi vizibile în aceeași secțiune, cu informații despre data și ora fiecărui apel, precum și despre persoanele invitate să participe. Această funcționalitate oferă o imagine clară a programului conferințelor viitoare și permite o gestionare mai ușoară a întâlnirilor online.

WhatsApp facilitează și crearea de link-uri pentru apelurile de grup programate. Aceste link-uri pot fi partajate cu alte persoane, chiar și în afara aplicației, și pot fi integrate în calendarele digitale pentru a notifica participanții. Astfel, aplicația devine mai compatibilă cu fluxurile de lucru obișnuite ale utilizatorilor și cu sistemele de planificare a întâlnirilor.

Pe lângă programarea apelurilor video, WhatsApp introduce și alte funcții menite să îmbunătățească interacțiunea în timpul conferințelor. Printre acestea se numără opțiunea „ridică mâna”, care permite participanților să solicite cuvântul fără a întrerupe vorbitorul principal. De asemenea, utilizatorii pot folosi reacții bazate pe emoji-uri pentru a exprima rapid opinii sau emoții în cadrul apelului, fără a întrerupe fluxul conversațional.

WhatsApp are peste 3 miliarde de utilizatori activi lunar la nivel mondial, conform datelor furnizate de compania Meta, fosta Facebook. Această cifră plasează WhatsApp în fruntea aplicațiilor de mesagerie, depășind concurenți precum Telegram și Messenger.