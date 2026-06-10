Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat miercuri operaționalizarea aplicației mobile Apel 112, destinată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire. Noua soluție permite contactarea serviciului de urgență prin apeluri audio-video, mesaje în timp real și alte canale de comunicare, transmițând automat și localizarea utilizatorului către operatorii 112.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat lansarea aplicației mobile Apel 112, integrată în arhitectura Next Generation 112 și dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire.

Potrivit instituției, aplicația oferă acces direct la Serviciul de urgență 112 prin mai multe metode de comunicare.

„Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a operaţionalizat Aplicaţia mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicaţia este dedicată persoanelor cu deficienţe de auz şi/sau vorbire şi le oferă acces direct la Serviciul de urgenţă 112 prin multiple canale de comunicare: apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini şi videoclipuri”, se arată într-un comunicat transmis de STS.

La inițierea unui apel prin aplicație, sistemul transmite automat către operatorii 112 poziția exactă a utilizatorului, precum și informațiile medicale introduse anterior în profil.

Pentru apelurile video, aplicația include servicii permanente de interpretare în limba semnelor române. Interpreții autorizați facilitează comunicarea dintre persoana care solicită ajutor și operatorii sau dispecerii serviciilor de intervenție.

Prin intermediul noii aplicații pot fi cerute intervenții din partea Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și Salvamont.

STS a anunțat că desfășoară, împreună cu autorități și organizații neguvernamentale, sesiuni de informare și promovare la nivel național pentru prezentarea funcționalităților și avantajelor noii soluții.

Instituția a anunțat că pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale sunt disponibile informații detaliate despre aplicația Apel 112, precum și tutoriale și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile.

Utilizatorii interesați pot afla astfel modul de funcționare al aplicației și pașii necesari pentru configurarea acesteia înainte de folosire.