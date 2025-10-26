Escrocherii prin apeluri video. Cuvântul care te protejează de fraudă

În contextul în care tentativele de fraudă online sunt tot mai frecvente, specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unei metode simple, dar eficiente de protecție: stabilirea unor parole între membrii familiei. Aceste cuvinte codate, cunoscute doar de apropiați, pot funcționa ca un filtru de siguranță în situații suspecte, prevenind astfel ca persoanele să cadă în plasa escrocilor, informează Mirror.

Astfel de măsuri devin realmente cruciale în special atunci când cineva primește un mesaj sau un apel suspect, aparent de la un membru al familiei, în care i se cere urgent bani sau date personale.

Un cuvânt secret, cunoscut doar de apropiați, poate confirma rapid dacă solicitarea este reală sau o tentativă de fraudă.

Experții subliniază că escrocii folosesc din ce în ce mai mult inteligența artificială pentru a copia vocea sau stilul de scris al unei persoane, ceea ce face și mai greu de detectat falsurile.

De aceea, introducerea unei parole de siguranță în comunicarea familială poate reprezenta un filtru eficient și simplu pentru verificarea autenticității mesajelor.

Odată cu avansarea rapidă a inteligenței artificiale, apar și efecte secundare tot mai greu de ignorat: crearea de videoclipurilor false, cunoscute sub numele de deepfake. Acestea reproduc în mod convingător chipul și vocea unei persoane, fiind folosite tot mai des în escrocherii menite să înșele membrii familiilor pentru a trimite bani.

Distincția dintre conținutul autentic și cel generat artificial devine tot mai dificil de făcut. Această ambiguitate ridică serioase semne de întrebare legate de siguranța digitală a utilizatorilor, într-o eră în care realul și virtualul se confundă tot mai ușor.

Pe platforme populare precum TikTok, circulă clipuri create cu ajutorul AI în care apar personalități binecunoscute, de la Jake Paul până la Tupac sau regretatul Robin Williams, într-o manieră atât de realistă, încât pot păcăli cu ușurință chiar și pe cei mai sceptici.

În fața acestui fenomen îngrijorător, specialiștii în securitate cibernetică sfătuiesc publicul să ia măsuri preventive simple, dar eficiente pentru a putea verifica autenticitatea unui apel sau mesaj în cazul unei tentative de fraudă.

Fenomenul deepfake devine tot mai îngrijorător, odată cu apariția unor metode tot mai sofisticate de înșelătorie. Escrocii reușesc să cloneze chipurile și vocile unor persoane reale pentru a crea apeluri video false, prin care cer sume de bani de la rude sau prieteni ai victimelor.

O utilizatoare de TikTok, cunoscută online ca @chelseaexplainsitall, a demonstrat cât de simplu este să creezi un clip fals convingător, folosind o aplicație de inteligență artificială numită Sora, dezvoltată de OpenAI.

Reamintim că platforma permite generarea de videoclipuri realiste pe baza unui simplu text, iar în prezent, are peste un milion de descărcări, ocupând un loc de top în App Store.

În videoclipul postat pe rețeaua de socializare, Chelsea a arătat cu câtă ușurință se poate fabrica o identitate digitală falsă. Ea le-a recomandat urmăritorilor să adopte o măsură simplă, dar eficientă: stabilirea unui „cuvânt secret” în familie, un cod care poate fi folosit pentru a verifica autenticitatea unei conversații video, deoarece „aceste falsuri false sunt o nebunie”, a spus Chelsea. „E atât de realist, e chiar înfricoșător”.