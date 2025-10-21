O româncă are pălăria lui Michael Jackson. A leșinat când a primit-o

Concertul susținut de Michael Jackson pe Stadionul Național a rămas un moment de neuitat pentru zecile de mii de fani români. Printre ei se afla și Adela, o tânără de 20 de ani din Arad, care avea să trăiască una dintre cele mai intense experiențe ale vieții sale.

În finalul concertului, așa cum obișnuia la fiecare show, „Regele Pop” și-a scos palăria – o pălărie neagră, elegantă, devenită semnătura sa – și a aruncat-o spre public. Obiectul a zburat deasupra mulțimii și a ajuns direct în mâinile Adelei.

„Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare”, își amintește ea. „N-am mai simțit nimic, am amețit și am fost scoasă pe brațe din mulțime. Cei de la securitate m-au dus imediat la un medic, să vadă dacă sunt bine.”

La doar câteva minute după ce a prins palăria, Adela a realizat că ține în mâini un obiect de o valoare uriașă, nu doar sentimentală, ci și financiară. „Imediat după concert, mai mulți oameni au venit să-mi ofere bani pe ea. Un domn chiar mi-a spus că îmi dă un Cielo pe loc, iar alții, din Germania, mi-au oferit 40.000 de mărci”, povestește ea.

Aceasta a refuzat însă toate ofertele. Palăria nu era un obiect de vânzare, ci o amintire vie, purtând urmele unui moment unic.

„Avea mirosul lui Michael, mirosul pielii și al pudrei pe care o folosea. Țin minte că în noaptea aia am dormit cu palăria pe piept, nu voiam să mă despart de ea”, spune Adela.

În orașul său natal, Sebiș, din județul Arad, Adela a devenit cunoscută drept „fata care are palăria lui Michael Jackson”. Ea a declarat că n-a uitat nici acum acest moment și că încă simte mirosul idolului său.

„Parcă a fost ieri. Când închid ochii, văd scena, aud muzica și simt mirosul palăriei. E ceva ce nu se uită niciodată”, mărturisește ea.

Adela iubea muzica lui Michael Jackson încă din copilărie. La primul concert al artistului în România, în 1992, nu a reușit să ajungă – părinții nu i-au dat voie. Patru ani mai târziu, și-a luat inima în dinți, a urcat în tren împreună cu o prietenă și a venit la București fără să aibă nici măcar bilete. „Am zis că nu plec până nu-l văd. A fost visul vieții mele.”

Când, în 2009, a aflat de moartea bruscă a Regelui Pop, Adela a retrăit toată emoția de la concert. „Am pus palăria lângă mine, am aprins o lumânare și am plâns. Mă uitam la ea și nu-mi venea să cred că omul care mi-a schimbat viața nu mai este.”

De-a lungul anilor, palăria a rămas pentru ea un simbol al pasiunii, al tinereții și al legăturii sale cu idolul copilăriei. Totuși, după moartea artistului, valoarea obiectului a crescut semnificativ, iar tânăra mărturisește că s-a gândit, pentru prima dată, dacă ar trebui să o păstreze sau să o valorifice.