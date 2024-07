International Pălăria de cowboy, noua modă de la Convenția Națională Republicană. Simbolistica acestui obiect vestimentar







Delegații republicani își pun pălării de cowboy care evocă robustețea Vestului. Dar se adaugă și niște sclipici. Pălăria roșie „Make America Great Again” (n.r. MAGA) era singura pălărie de cap aleasă de susținătorii lui Donald Trump. Dar în 2024, nicio simplă pălărie MAGA nu va fi suficientă.

La Convenția Națională Republicană, care a început luni, delegații au purtat pălării Trump pe care scria în ebraică, pălării Trump cu semnătura fostului președinte cusută pe margine și pălării cu găleată „Trump for President” (n.r. Trump președinte). Au existat pălării cu paiete în stilul unchiului Sam și șepci „RNC Delegate”. Dar un stil s-a ridicat deasupra tuturor: pălăria de cowboy.

Pălăria de cowboy, noua modă în această campanie electorală

În ziua de deschidere a convenției, puteai observa delegații care se apropiau de arenă cu pălării de cowboy clătinate, ca niște grăniceri care se plimbă prin prerie.

„Arătați cu toții fantastic. Îmi plac pălăriile de cowboy!”, a declarat guvernatorul Dakota de Sud, Kristi Noem. El a salutat mulțimea convenției în prima seară.

Unele pălării expuse erau la fel de strălucitoare ca ghirlandele de 4 iulie. Altele erau decorate manual cu mărgele. Câteva aveau „Make America Great Again” pe coroană, altele aveau „#FJB” (o aluzie la rivalul lui Trump, președintele Biden) inscripționat pe spate. În interviuri, mulți participanți la convenție au declarat că nu poartă în mod normal pălării de cowboy. Totuși, ei s-au simțit obligați să o facă la convenție.

„Vorbește de la sine, nu-i așa?”, a declarat Keith Ozawa, un delegat supleant din Las Vegas, care purta o imensă pălărie de cowboy cu fraza «Trump Because I Kinda Like Freedom and Shit» (n.r. Trump pentru că îmi place libertatea și lucrurile nasoale) imprimată pe partea din față și cu un steag american arborat pe marginea inferioară. Pălăria a fost un cadou de la un prieten care a fost încântat să afle că Ozawa participă la convenție. Purtarea pălăriilor de cowboy era „foarte rară” pentru el, a spus Ozawa. Totuși, era clar că avea un gust pentru eleganță. Unghiile de la picioare, vizibile în sandalele sale deschise, erau pictate cu steaguri americane complementare.

Simbolismul pălăriei de cowboy

Toate aceste pălării de cowboy dau o tentă occidentală acestei convenții din Midwest și un mesaj care poate fi purtat. Pălăriile de cowboy și, în general, temele occidentale cunosc o recrudescență culturală. Acesta este anul „Cowboy Carter”, în care Beyoncé a devenit country - cu pălărie de cowboy cu tot. Muzicieni country precum Morgan Wallen, Zach Bryan și Shaboozey continuă să domine topurile Billboard. Iar „Yellowstone”, un serial în care rar trece o scenă fără o pălărie de cowboy vizibilă pe vreun personaj, este unul dintre cele mai mari succese recente ale televiziunii.

Dar o pălărie de cowboy este, de asemenea, încărcată cu simbolism. Ea trezește imagini din inima Americii. Este o pălărie care face aluzie atât la rebelii care își urmează propriul drum, cât și la șerifii care respectă legea și ordinea. Este o pălărie asociată cu multe lucruri cu care partidul republican modern dorește să se alinieze: individualismul dur, vremurile bune, Ronald Reagan. Milwaukee este plin de reclame pentru „Reagan”, un film biografic cu Dennis Quaid în rolul celui de-al 40-lea președinte. Anunțurile îl prezintă pe Quaid în rolul lui Reagan, cu o pălărie de cowboy pe cap.

Prevalența pălăriilor de cowboy proeminente subliniază, de asemenea, modul în care îmbrăcămintea pentru o convenție este un exercițiu de superioritate patriotică - în special în epoca lui Trump, a cărui ostentație și ostentație au transformat un partid cândva asociat cu blazere marine și pantaloni kaki. Delegatul cu cea mai largă, cea mai sălbatică, cea mai roșie, albă și albastră pălărie de cowboy câștigă. Sau cel puțin, i se cer cele mai multe selfie-uri.

Toată lumea vrea să fie patriotică

„Am muncit din greu la pălăria mea”, a declarat Mary Frances Forrester, o delegată din Carolina de Nord, care purta adidași roșii, albi și albaștri, ochelari de soare cu steluțe și o pălărie de cowboy înclinată.

„Toată lumea vine și vrea să fie patriotică”, a spus Forrester. Aceasta a fost oprită pentru a i se face o fotografie de nu mai puțin de trei ori în drumul ei spre arenă.

Unele dintre ținute vin încărcate de tradiție. În calitate de delegat al Carolinei de Nord, Forrester a fost îmbrăcat, de asemenea, în costum în dungi subțiri.

Pentru delegații din Texas, purtarea pălăriilor de cowboy este un obicei vechi de mai multe convenții, conform wsj.com.

„Este un pic un stereotip”, a declarat Amy Jamieson, o delegată din Texas, care a purtat o pălărie de cowboy pentru această ocazie. Îmbrăcarea cu această piesă emblematică de vestimentație occidentală nu era un lucru obișnuit pentru ea, dar la RNC trebuie să ieși în evidență. După cum a adăugat o colegă din Texas, Susie Cintron, fiecare delegat „trebuie să îi întreacă pe ceilalți”.