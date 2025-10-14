Noi înșelătorii pe Facebook: de la conturi false la fraude financiare

În ultimul deceniu, Facebook a devenit nu doar cea mai populară rețea socială din lume, ci și un teren fertil pentru diverse înșelătorii online. Escrocii au profitat de popularitatea platformei pentru a crea scheme sofisticate care vizează atât utilizatorii individuali, cât și companiile mici sau organizațiile non-profit.

De la conturi false și phishing, la anunțuri frauduloase și înșelătorii prin mesaje directe, metodele sunt numeroase, iar victimele deseori nu își dau seama că au fost păcălite decât după ce este prea târziu.

Una dintre cele mai frecvente metode folosite de escroci este crearea de conturi false. Acestea imită profiluri reale, adesea ale prietenilor sau ale persoanelor publice, pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

După ce conexiunea este stabilită, escrocul trimite mesaje private sau cere favoruri financiare, sub pretexte variate: urgențe medicale, prietenii în dificultate sau promisiuni de câștiguri rapide.

„Am primit un mesaj de la un cont care părea a fi al unei prietene apropiate. Mi-a spus că are nevoie urgentă de bani pentru o situație medicală. Am realizat abia după ce am verificat cu adevărata prietenă că era o înșelătorie”, povestește o utilizatoare din București.

Phishing-ul este o altă metodă populară, prin care escrocii încearcă să obțină datele personale ale utilizatorilor, cum ar fi parolele sau informațiile de card. Aceștia trimit linkuri către site-uri care par a fi oficiale, dar care, de fapt, colectează datele introduse de victime. În ultimii ani, aceste site-uri au devenit din ce în ce mai sofisticate, imitând perfect designul Facebook sau al altor servicii populare.

O altă categorie de înșelătorii sunt cele legate de produse și servicii. Anunțurile false de pe Marketplace sau postările care promiteau produse la prețuri extrem de reduse au dus la pierderi importante pentru utilizatori. De exemplu, persoane care au cumpărat gadgeturi sau haine prin intermediul unor vânzători aparent serioși nu au mai primit niciodată produsele.

În plus, unele înșelătorii implică „investiții rapide” sau scheme piramidale prezentate sub formă de afaceri online. Escrocii folosesc promisiuni de profituri garantate și termene-limită urgente pentru a presa victimele să transfere bani înainte de a verifica legitimitatea ofertelor.

Pe lângă pierderile financiare directe, victimele înșelătoriilor pe Facebook pot experimenta și traume psihologice. Ruptura încrederii în mediul online, teama de a mai interacționa cu persoane necunoscute și stresul asociat pierderii banilor sau a informațiilor personale sunt consecințe frecvente.

Conform unor studii recente, în România, peste 30% dintre utilizatorii activi de Facebook au fost măcar o dată victimele unui tip de fraudă online.

Experții recomandă câteva reguli esențiale pentru a evita să cădem în capcanele escrocilor:

Verificarea identității persoanelor cu care interacționăm, mai ales dacă acestea cer bani sau informații personale.

Evitarea accesării linkurilor dubioase sau a descărcării fișierelor din surse nesigure.

Activarea autentificării cu doi factori pentru conturile personale, pentru un plus de siguranță.

Raportarea imediată a conturilor false sau a mesajelor suspecte către Facebook, pentru a limita răspândirea înșelătoriilor.

„Este important să fim vigilenți și să nu ne lăsăm păcăliți de presiunea momentului sau de emoțiile stârnite de poveștile escrocilor”, explică un specialist în securitate cibernetică din București.

În ultimii ani, Facebook a implementat diverse funcții pentru a detecta și bloca conturile false, a filtra anunțurile suspecte și a avertiza utilizatorii atunci când detectează activități neobișnuite. Totuși, escrocii se adaptează rapid, iar utilizatorii trebuie să fie mereu atenți.