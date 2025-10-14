Social

Lista neagră a aplicațiilor care pot accesa datele bancare. Îți pot goli conturile

Lista neagră a aplicațiilor care pot accesa datele bancare. Îți pot goli conturile
Microsoft avertizează că, în curând, versiunile mai vechi ale software-ului nu vor mai beneficia de actualizări de securitate sau corecții pentru eventualele erori. În lipsa acestor actualizări, utilizatorii riscă să fie expuși la vulnerabilități informatice și atacuri cibernetice, atrage atenția gigantul american din domeniul tehnologiei.

Lista neagră a aplicațiilor care pot accesa datele bancare: îți pot goli conturile dacă nu le actualizezi la timp

Așadar, începând de marți, 14 octombrie, Microsoft va înceta să mai ofere actualizări și suport tehnic pentru versiunile mai vechi ale Office 2016 și Office 2019.

Potrivit lui Jeremy Carlson, director de marketing de produs pentru Microsoft 365, utilizatorii care aleg să rămână la aceste ediții învechite ar putea deveni vulnerabili în fața riscurilor de securitate, deoarece lipsesc actualizările și pot expune dispozitivele la potențiale amenințări informatice.

„Continuarea utilizării software-ului după încheierea perioadei de asistență poate face dispozitive vulnerabile la potențiale amenințări de securitate și probleme de conformitate”, a declarat Jeremy Carlson la un forum al comunității Microsoft.

Microsoft nu va mai asigura securitatea pentru aceste produse expirate

Începând cu acea dată, Microsoft va înceta să mai furnizeze actualizări de securitate, corecturi pentru erori și suport tehnic pentru aceste produse. Oficialii companii recomandă ca eventualele actualizări ale aplicațiilor să fie realizate cât mai rapid posibil.

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 / sursa foto: Microsoft.com

„După această dată, Microsoft nu va mai oferi remedieri de securitate, remedieri de erori sau asistență tehnică pentru aceste produse. Acum este momentul să mutăm toate dispozitivele rămase care rulează Office 2016 sau Office 2019 la o versiune compatibilă”, a mai declarat Jeremy Carlson.

Modificări majore pentru Microsoft 365: Aplicații afectate și probleme recente de funcționare

Mai multe aplicații de bază aparținând Microsoft 365 se confruntă cu perturbări în urma unor modificări recente implementate de companie. Printre cele vizate se numără Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher și Skype for Business.

În cursul săptămânii trecute, numeroși utilizatori au raportat dificultăți în accesarea platformei „Microsoft Teams”, situație care a determinat compania să cerceteze pentru a identifica sursa problemei.

Totodată, serviciul de securitate al Microsoft a emis un avertisment privind o „degradare a serviciilor” ce afectează utilizatorii Microsoft 365, atât în ​​versiunile Business, cât și Enterprise, informează metro.co.uk.

