Primul supercomputer pentru AI din România, lansat prin RO AI Factory

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti și Universitatea Politehnica din Bucureşti vor realiza prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale – RO AI Factory. România a fost selectată printre cele șase țări europene care vor găzdui centre AI în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories, a anunțat, sâmbătă, europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

Victor Negrescu a vorbit pentru prima dată despre acest obiectiv în cadrul Romanian Digital Day, eveniment organizat la Parlamentul European, care reunește experți, instituții și decidenți europeni pentru a discuta transformarea digitală a Europei și rolul României în acest proces.

„Eram îngrijorat că România nu a fost în stare să facă acest pas după mai multe încercări ratate. Am decis să nu stau ca alții și doar să constat. Am inițiat și organizat, împreună cu parteneri de încredere și profesioniști de excepție de la Politehnica București (Mihnea Costoiu), ICI București (Victor Vevera), IMM România (Florin Jianu), Transilvania DIH (Bianca Muntean) și UEFISCDI (Adrian Curaj), o serie de întâlniri naționale de lucru, începând din luna mai, pentru a construi o platformă solidă de cooperare, cu sprijinul Ministerului Economiei (Bogdan Ivan), între mediul academic, cercetare, industrie și administrație, care a dus la acest rezultat remarcabil.

Recunosc că postările pertinente ale lui Bogdan Tudor despre AI, pe care nici măcar nu îl cunoșteam personal înainte, entuziasmul fără margini al lui Adrian Curaj și pragmatismul lui Mihnea Costoiu m-au inspirat să cred și mai mult în potențialul AI al României”, a scris Negrescu pe Facebook.

Prin RO AI Factory, România va avea la dispoziție un supercomputer de ultimă generație dedicat aplicațiilor AI și va oferi universităților, startup-urilor și instituțiilor publice acces la infrastructuri, date, instrumente software și programe de formare. Domeniile prioritare identificate includ industrie, securitate cibernetică, sănătate, servicii publice digitale și sisteme autonome.

Victor Negrescu a precizat că prin RO AI Factory, România va deveni parte activă a rețelei EuroHPC – AI Factories, contribuind la dezvoltarea etică și competitivă a inteligenței artificiale în Europa. Europarlamentarul a mai menționat că proiectul a implicat depășirea unor obstacole considerabile și a subliniat colaborarea echipelor implicate.

„Felicit echipele implicate pentru efort și pentru colaborarea excelentă. Am trecut împreună peste obstacole greu de bănuit. Rezultatul confirmă că atunci când ne unim forțele, România poate fi în prima linie a inovației europene”, a transmis social-democratul.