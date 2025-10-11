Piața muncii: 44 de profesii care ar putea fi înlocuite de AI, potrivit lefului ChatGPT

Pe măsură ce tehnologia evoluează într-un ritm incredibil de mare, un studiu publicat de cdn.openai.com, atrage atenția asupra impactului tot mai puternic al inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Potrivit documentului, nu mai puțin de 44 de meserii sunt în pericol de a fi preluate de aceste sisteme automatizate. Avertismentul vine chiar de la gigantul tehnologic responsabil pentru cel mai important chatbot de pe planetă, ChatGPT, semnalând clar că era digitală ar putea afecta viitorul profesional pentru milioane de angajați.

Un test inovator denumit GDPval a fost lansat de cercetători pentru a evalua performanța tehnologiilor de inteligență artificială în raport cu angajații din cele mai profitabile industrii, se arată în articolul publicat pe site-ul express.co.uk.

Rezultatele testului ridică semne de întrebare, mai ales pentru angajații care lucrează de la distanță, în domeniul vânzărilor sau în comerțul online. În acest context, o echipă de specialiști a fost însărcinată să compare performanțele IA cu cele ale angajaților umani, în domeniul fiecăruia în parte.

Modelul de inteligență artificială Claude Opus 4.1, dezvoltat de compania Anthropic, a obținut performanțe remarcabile, depășind angajații umani cu 47,6%. În anumite domenii, diferențele au fost și mai mari, de exemplu, lucrătorii de la ghișee sau de la agențiile de închirieri au fost surclasați în peste 80% dintre situații.

Aceste rezultate nu pot decât să alimenteze temerile legate de înlocuirea angajaților cu sisteme automatizate, într-o eră în care diferența dintre om și mașină devine tot mai greu de distins.

Studiul a supus 44 de profesii unei evaluări riguroase, pentru a observa în ce măsură inteligența artificială poate prelua sarcinile zilnice ale angajaților umani. Printre cele mai expuse categorii s-au aflat asistentele medicale și inginerii de producție.

În timpul testelor, asistentele au fost puse să analizeze imagini cu afecțiuni dermatologice și să redacteze rapoarte de consultație, în timp ce inginerii au fost provocați să creeze modele 3D complexe pentru componente industriale. Evaluatorii, care nu știau cui aparțin rezultatele, au ales pur și simplu soluțiile cele mai convingătoare.

Reprezentanții companiei din spatele experimentului admit că analiza nu cuprinde toate nuanțele activității profesionale, subliniind că o meserie nu poate fi redusă doar la o listă de sarcini tehnice. Cu toate acestea, susțin că datele oferă o imagine realistă asupra modului în care tehnologia va remodela piața muncii în anii următori.

Potrivit cercetării, angajații din retail sunt printre cei mai vulnerabili: în 56% dintre cazuri, soluțiile oferite de chatboți au fost preferate celor umane. În sectorul comerțului cu ridicata, AI a depășit performanțele angajaților în 53% din situații, iar în administrația publică, inclusiv în postul asistent social, rata a fost de 52%.

Sam Altman, directorul general al companiei OpenAI, a declarat recent că efectele sociale ale automatizării îl preocupă profund, fiind un subiect care îi provoacă insomnii.

Altman a explicat că inteligența artificială ar putea înlocui o mare parte din locurile de muncă din sectorul serviciilor pentru clienți, datorită capacității sale de a gestiona aceste activități cu o eficiență superioară celei umane.

Mai mult, șeful OpenAI a estimat că până la 40% dintre meseriile existente astăzi ar putea fi complet automatizate în viitorul apropiat, o perspectivă care ridică numeroase întrebări legate de viitorul pieței muncii.

Așadar, cele mai afectate domenii includ funcționarii de la ghișee și activitățile de închiriere, unde IA obține o rată de succes de 81%. Urmează managerii de vânzări cu 79%, funcționarii responsabili cu logistica (76%) și editorii (75%).

Surprinzător ar fi pentru unii, deoarece nici dezvoltatorii software nu scapă de concurența algoritmilor, IA atingând o rată de câștig de 70% în acest sector. Chiar și în profesii care implică decizii complexe, cum ar fi detectivii particulari sau directorii operaționali, IA obține scoruri între 67% și 70%.

În domeniul medical, managerii de servicii de sănătate și asistenții medicali au fost depășiți în eficiență de IA în proporție de 56-65%. Chiar și în jurnalism, un domeniu considerat mult timp dependent de experiența umană, inteligența artificială ajunge la o performanță de 53%.

La polul opus, meserii precum ingineria industrială (17%), editarea de film și video (17%) sau contabilitatea (24%) par, deocamdată, mai rezistente în fața avansului tehnologic.

În urma acestui studiu putem spune că IA devine tot mai capabilă să îndeplinească sarcini complexe în mod rapid și eficient. Specialiștii avertizează că adaptarea la noile realități tehnologice nu mai este opțională, ci o necesitate pentru majoritatea profesiilor.

Articolul aparține jurnalistului Michael D. Carroll, redactor de știri cu experiență în domenii precum apărare, politică, SUA, istorie, știință și scriitor. În 2025, Michael s-a alăturat echipei Reach, după ce a lucrat la publicația americane Newsweek și după ce a ocupat diverse poziții în redacții din Marea Britanie.

A studiat Istorie Modernă la Universitatea din Țara Galilor, iar după finalizarea studiilor a activat o perioadă în administrația guvernamentală a Regatului Unit, înainte de a-și construi o carieră în jurnalism.