Oamenii nu mai pot distinge vocile reale de cele generate de Inteligența Artificială. Studiu

Un studiu publicat recent în revista PLOS One arată că majoritatea persoanelor nu reușesc să facă diferența între vocile autentice și cele generate de inteligența artificială prin tehnologia deepfake. Cercetătorii trag un semnal de alarmă în privința riscului asupra securității, eticii și încrederii publice în tehnologia vocală, potrivit articolului publicat livescience.com.

Mai exact, un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Queen Mary din Londra arată că tehnologia vocală bazată pe inteligență artificială a atins un nivel atât de avansat, încât replicile digitale ale vocii umane pot părea autentice chiar și pentru ascultătorii experimentați.

În timpul testelor, participanții au fost puși să asculte înregistrări cu voci reale și versiuni generate artificial ale acelorași persoane. Rezultatele au indicat că majoritatea nu au reușit să facă diferența între vocea umană originală și cea creată de AI.

„Vocile generate de inteligența artificială sunt peste tot în jurul nostru acum. Cu toții am vorbit cu Alexa sau Siri. Acestea nu sună chiar ca o voce umană reală, dar era o chestiune de timp până când tehnologia va începe să producă o voce cât mai aproape de cea umană”, a declarat autoarea principală a studiului, Nadine Lavan, lector senior în psihologie la Universitatea Queen Mary din Londra.

În acest context, cercetătorii au testat capacitatea oamenilor de a distinge între vocile reale și cele generate de inteligență artificială. Participanții au ascultat 80 de mostre audio, jumătate provenind de la persoane reale, cealaltă jumătate create de AI și au fost rugați să identifice care dintre ele sunt autentice.

Rezultatele arată că, în medie, 41% dintre vocile artificiale au fost confundate cu vocile umane. Deși acest procent indică un nivel de dezvoltare tot mai mare a inteligenței artificiale, concluzia cercetătorilor este că, în cele mai multe cazuri, oamenii pot încă face distincția între o voce reală și una sintetică.

În cazul vocilor produse de inteligența artificială clonate de la oameni, majoritatea (58%) au fost clasificate greșit ca fiind voci umane. Doar puțin mai multe (62%) dintre vocile umane au fost clasificate corect ca fiind umane, ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că nu există nicio diferență statistică în capacitatea noastră de a distinge vocile oamenilor reali de clonele lor deepfake.

Cercetătorii au mai subliniat că vocile artificiale folosite în studiu nici măcar nu erau deosebit de sofisticate. Le-au creat cu ajutorul unui software disponibil publicului larg și le-au antrenat doar patru minute cu înregistrări audio cu voci umane.

„Acest lucru demonstrează cât de accesibilă și sofisticată a devenit tehnologia vocală bazată pe inteligență artificială”, a concluzionat Nadine Lavan, potrivit sursei menționate mai sus.