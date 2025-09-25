Atacatorii cibernetici se folosesc de identitatea unor platforme cunoscute pentru a fura date. Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat joi că atacatorii cibernetici și-au intensificat campaniile de fraudă online, folosind identitatea unor platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. „Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, a anunțat instituţia, într-un comunicat.

DNSC a anunțat că atacatorii cibernetici creează pagini false și trimit mesaje sau linkuri care par autentice, încercând să convingă utilizatorii să furnizeze date personale sau financiare ori să facă plăți în afara canalelor oficiale.

„Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, au transmis specialiștii.

Nu completa formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii;

Verifică domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a plasa o comandă. Atenție la imitații ale adreselor „.ro” sau „.com”, cum este exemplul „epantofi.online”;

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil este o fraudă;

Folosește un antivirus actualizat și activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil;

Raportează fraudele la numărul 1911 sau prin formularul de sesizare disponibil pe pnrisc.dnsc.ro.

Cu o zi în urmă, DNSC a semnalat o serie de atacuri cibernetice îndreptate împotriva CECCAR. „În ultima perioadă, atacurile cibernetice care vizează organizaţii profesionale au devenit tot mai complexe, folosind metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase şi crearea de site-uri false ce imită surse legitime”, anunța instituţia.

Autoritățile au precizat că sunt folosite imagini cu persoane publice din România pentru a promova o așa-zisă „oportunitate de investiție”, prezentată cu promisiunea unor câștiguri miraculoase.

„Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, a avertizat DNSC.