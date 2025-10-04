Social

Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente

Comentează știrea
Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistenteChatGPT. Sursa foto: Franz Bachinger/ Pixabay
Din cuprinsul articolului

Mulți turiști și-au planificat vacanțele cu ajutorul inteligenței artificiale cu ar fi ChatGPT pentru a le oferi idei de itinerarii, dar în realitate  sunt trimiși către destinații care nu există, informează BBC.

Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente

Conform unui sondaj realizat de sainsburysbank.co.uk, aproximativ 30% dintre turiști folosesc acum instrumente de inteligență artificială generativă și platforme specializate, cum ar fi Wonderplan și Layla, pentru a-și planifica vacanțele.

Deși aceste aplicații pot oferi recomandări utile atunci când funcționează corect, dar există riscul ca ele să genereze erori care pot duce la experiențe neplăcute sau chiar periculoase.

Unii călători ajung să înțeleagă acest lucru abia după ce ajung la destinație și constată că informațiile primite au fost greșite sau că locul sugerat de AI nici măcar nu există în realitate.

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru

Modelele lingvistice de mari dimensiuni, cum este și ChatGPT, funcționează prin procesarea unor volume uriașe de texte și generarea de răspunsuri pe bază de cuvinte și expresii. Deși uneori aceste modele oferă informații corecte, există și situații în care „inventează” detalii,  fenomen cunoscut de specialiștii în inteligență artificială drept „halucinații”, mai arată BBC.

Aceste probleme provin din felul în care inteligența artificială generează informațiile

Rayid Ghani, profesor specializat în învățare automată la Universitatea Carnegie Mellon, explică faptul că, deși instrumente precum ChatGPT pot părea că oferă sugestii logice și utile, procesul prin care sunt obținute aceste răspunsuri face imposibilă garantarea că AI a spus adevărul.

Turiști

Turiști. Sursa foto: Pixabay

„Nu face distincția între o rețetă culinară, un traseu de orientare sau un sfat de călătorie”, a precizat Ghani. „Funcționează doar pe baza cuvintelor care fac ca ceea ce îți spune să pară realist, și de aici provin multe dintre problemele de fond”, a concluzionat profesorul Rayid Ghani.

Blocați pe munte din cauza unei erori de informare

Dana Yao și soțul ei au trăit pe pielea lor o experiență neprevăzută în timpul unei excursii. Cei doi au folosit ChatGPT pentru a organiza o drumeție romantică spre vârful muntelui Misen, aflat pe insula japoneză Itsukushima.

„Problema a apărut la coborâre”, a povestit Yao, care deține un blog dedicat călătoriilor în Japonia. „Ne pregăteam să luăm telecabina, conform indicațiilor primite de la ChatGPT, care menționa că ultima cursă era la 17:30. În realitate, aceasta fusese deja închisă, așa că am rămas blocați sus, pe munte.”

De la relaxare la halucinațiile AI

Javier Labourt, psihoterapeut clinic autorizat și susținător al ideii călătoriilor ca mijloc de îmbunătățire a sănătății mintale, își exprimă îngrijorarea cu privire la apariția unor probleme legate de tehnologie, și anume: „se teme că proliferarea acestor probleme ar putea contracara chiar beneficiile pe care călătoriile le pot oferi oamenilor”.

El subliniază că vacanțele le oferă oamenilor șansa rară de a cunoaște persoane din medii diferite și de a experimenta diversitatea culturală în mod direct, iar toate acestea ar putea duce la o mai mare empatie și înțelegere.

„Dar atunci când halucinațiile inteligenței artificiale alimentează utilizatorii cu informații false, aceasta oferă o narațiune falsă despre un loc înainte ca aceștia să plece măcar de acasă”, a punctat Javier Labourt.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:24 - Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria. Trei debutanți și reveniri importante în națio...
16:13 - Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea. Metoda simplă înainte de congelare
16:01 - Volodimir Zelenski a anunțat că un tren a fost lovit de drone în nordul Ucrainei
15:51 - Restanțele salariale pentru magistrați, amânate până în 2026 de Guvern
15:37 - Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente
15:26 - Un deceniu de RePatriot! Românii de pretutindeni scriu viitorul împreună

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale