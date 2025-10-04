Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente

Mulți turiști și-au planificat vacanțele cu ajutorul inteligenței artificiale cu ar fi ChatGPT pentru a le oferi idei de itinerarii, dar în realitate sunt trimiși către destinații care nu există, informează BBC.

Conform unui sondaj realizat de sainsburysbank.co.uk, aproximativ 30% dintre turiști folosesc acum instrumente de inteligență artificială generativă și platforme specializate, cum ar fi Wonderplan și Layla, pentru a-și planifica vacanțele.

Deși aceste aplicații pot oferi recomandări utile atunci când funcționează corect, dar există riscul ca ele să genereze erori care pot duce la experiențe neplăcute sau chiar periculoase.

Unii călători ajung să înțeleagă acest lucru abia după ce ajung la destinație și constată că informațiile primite au fost greșite sau că locul sugerat de AI nici măcar nu există în realitate.

Modelele lingvistice de mari dimensiuni, cum este și ChatGPT, funcționează prin procesarea unor volume uriașe de texte și generarea de răspunsuri pe bază de cuvinte și expresii. Deși uneori aceste modele oferă informații corecte, există și situații în care „inventează” detalii, fenomen cunoscut de specialiștii în inteligență artificială drept „halucinații”, mai arată BBC.

Rayid Ghani, profesor specializat în învățare automată la Universitatea Carnegie Mellon, explică faptul că, deși instrumente precum ChatGPT pot părea că oferă sugestii logice și utile, procesul prin care sunt obținute aceste răspunsuri face imposibilă garantarea că AI a spus adevărul.

„Nu face distincția între o rețetă culinară, un traseu de orientare sau un sfat de călătorie”, a precizat Ghani. „Funcționează doar pe baza cuvintelor care fac ca ceea ce îți spune să pară realist, și de aici provin multe dintre problemele de fond”, a concluzionat profesorul Rayid Ghani.

Dana Yao și soțul ei au trăit pe pielea lor o experiență neprevăzută în timpul unei excursii. Cei doi au folosit ChatGPT pentru a organiza o drumeție romantică spre vârful muntelui Misen, aflat pe insula japoneză Itsukushima.

„Problema a apărut la coborâre”, a povestit Yao, care deține un blog dedicat călătoriilor în Japonia. „Ne pregăteam să luăm telecabina, conform indicațiilor primite de la ChatGPT, care menționa că ultima cursă era la 17:30. În realitate, aceasta fusese deja închisă, așa că am rămas blocați sus, pe munte.”

Javier Labourt, psihoterapeut clinic autorizat și susținător al ideii călătoriilor ca mijloc de îmbunătățire a sănătății mintale, își exprimă îngrijorarea cu privire la apariția unor probleme legate de tehnologie, și anume: „se teme că proliferarea acestor probleme ar putea contracara chiar beneficiile pe care călătoriile le pot oferi oamenilor”.

El subliniază că vacanțele le oferă oamenilor șansa rară de a cunoaște persoane din medii diferite și de a experimenta diversitatea culturală în mod direct, iar toate acestea ar putea duce la o mai mare empatie și înțelegere.

„Dar atunci când halucinațiile inteligenței artificiale alimentează utilizatorii cu informații false, aceasta oferă o narațiune falsă despre un loc înainte ca aceștia să plece măcar de acasă”, a punctat Javier Labourt.