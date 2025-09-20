Google investește miliarde în AI. Marea Britanie devine hub tehnologic

Google, prin compania mamă Alphabet, a anunțat o investiție de 5 miliarde de lire sterline (aproximativ 6,8 miliarde de dolari) în inteligența artificială (AI) în Marea Britanie, într-o mișcare care marchează una dintre cele mai mari alocări de capital din partea unei companii americane în acest sector, potrivit BBC.

Fondurile vor fi dedicate infrastructurii și cercetării științifice în următorii doi ani, iar aceasta reprezintă prima etapă a mai multor investiții majore care vor fi dezvăluite cu ocazia vizitei oficiale a președintelui SUA, Donald Trump.

Ruth Porat, președintele și directorul de investiții al Google, a declarat pentru BBC că Marea Britanie oferă „oportunități profunde pentru munca noastră inovatoare în științele avansate".

Investiția include deschiderea unui nou centru de date în Waltham Cross, Hertfordshire, evaluat la 1 miliard de dolari (735 milioane de lire sterline), eveniment la care va participa și cancelarul Rachel Reeves.

Această facilitate va fi extinsă și va include fonduri suplimentare pentru DeepMind, compania londoneză condusă de laureatul britanic al Premiului Nobel, Sir Demis Hassabis, care folosește AI pentru a revoluționa cercetarea științifică avansată.

Porat a subliniat că între SUA și Marea Britanie s-a consolidat o „relație specială în domeniul tehnologiei”, care aduce atât riscuri, cât și oportunități pentru creșterea economică, serviciile sociale și progresul științific.

Guvernul britanic a sprijinit inițiativa prin Planul de Acțiune pentru Oportunitățile AI, deși „mai sunt pași de făcut pentru a valorifica pe deplin potențialul acestui boom”.

Un aspect central al noii investiții îl reprezintă sustenabilitatea. Centrul de date va fi răcit cu aer, nu cu apă, iar căldura generată va fi reutilizată pentru încălzirea școlilor și locuințelor.

Google a semnat, de asemenea, un acord cu Shell pentru a asigura 95% energie fără carbon pentru operațiunile din Marea Britanie.

Porat a explicat că, deși sursele regenerabile sunt variabile, compania va continua să investească în eficiența energetică a microcipurilor, modelelor AI și centrelor de date.

Întrebată despre posibilele efecte ale AI asupra locurilor de muncă, Porat a subliniat că tehnologia nu va înlocui oamenii, ci va colabora cu ei.

Ea a menționat domenii precum nursing și radiologie, unde AI asistă specialiștii în loc să îi înlocuiască.

„Dacă companiile folosesc AI doar pentru eficiență, nu vom vedea beneficiile economice. Dar sunt create industrii complet noi și se deschid oportunități în joburi inovatoare”, a afirmat ea.

Investiția Alphabet survine într-un context favorabil: valoarea de piață a companiei a depășit recent 3 trilioane de dolari, făcând-o a patra companie din lume ca valoare totală pe bursă.

Acest pas consolidează statutul Marii Britanii ca hub tehnologic major, atrăgând atenția și altor giganți americani care ar putea urma exemplul Alphabet în următoarele zile.

Pentru Google, investiția reprezintă nu doar o oportunitate de a dezvolta AI de top, ci și o șansă de a colabora cu guvernul britanic și comunitatea științifică pentru a modela viitorul tehnologic și economic al țării.