Pakistanul transmite un mesaj direct către Khamenei

Ministrul de Interne din Pakistan se întâlnește duminică la Teheran cu oficiali iranieni, în cadrul celui mai recent efort de a avansa discuțiile de pace dintre SUA și Iran, potrivit Fox News.

Ministrul pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, îi va transmite un mesaj direct liderului suprem iranian, Mojtaba Khamenei, potrivit presei de stat de la Teheran.

Moshin Naqvi s-a întâlnit sâmbătă seara cu ministrul de interne iranian Eskandar Momeni și a purtat discuții duminică dimineață cu ministrul de externe Abbas Araghchi, potrivit presei oficiale iraniene.

Știrile nu au oferit detalii despre ce s-a discutat în cadrul întâlnirilor.

Anunțul despre turneul ministrului de Interne din Pakistan la Teheran vine în contextul în care o reluare a războiului din Iran pare tot mai aproape, în lipsa unui acord.

Sâmbătă seara, deputatul Republican din Texas, Pat Fallon, a declarat la emisiunea „Fox News Live” că o decizie a președintelui Donald Trump de a lansa atacuri asupra Iranului este „inevitabilă”, în contextul noului schimb de atacuri între SUA și Iran.

Fallon, care face parte atât din Comisia pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, cât și din Comisia pentru Informații, s-a declarat de acord cu președintele libanez Joseph Aoun, care a acuzat Iranul că folosește Libanul drept monedă de schimb în negocierile cu SUA.

„Gardienii Revoluției nu sunt raționali - președintele Libanului a înțeles perfect - și doar pun încă un obstacol nerezonabil în calea negocierilor”, a spus Fallon.

Pat Fallon, a fost, de asemenea, de acord cu fostul comandant adjunct al CENTCOM, viceamiralul în retragere Robert Harward, care a spus că Iranul nu a negociat niciodată cu bună-credință.

„Din păcate, acest lucru trebuie să se termine fie ușor, fie greu și cred că va fi greu”, a spus Fallon.

Întrebat dacă Trump ar trebui să renunțe complet la discuții și să lanseze atacuri asupra Iranului, Fallon a răspuns: „Cred că asta se va întâmpla inevitabil, pentru că nu negociezi cu cineva, într-adevăr, asta ar fi chiar pragmatic”.

Totodată, potrivit informațiilor The Foreign Desk, sâmbătă au izbucnit noi proteste în Iran, conduse de studenți.