Cum folosesc oamenii ChatGPT în viața de zi cu zi. Studiu OpenAI

Primul studiu amplu realizat de OpenAI arată modul în care oamenii folosesc inteligența artificială prin platforma ChatGPT. „Încă învăţăm cum folosesc oamenii AI în viaţa reală, dar această tendinţă ne oferă o imagine despre unde se află valoarea şi cum se schimbă ea”, a declarat Aaron Chatterji, economist-şef al OpenAI, într-o postare pe LinkedIn.

Studiul, publicat marți și citat de CNBC, se bazează pe mesajele trimise de utilizatorii ChatGPT cu abonamente.

Potrivit unui document de lucru al National Bureau of Economic Research, mesajele personale au ajuns la 73% din total în iunie 2025, față de 53% cu un an înainte. Studiul, redactat de echipa economică a OpenAI și de economistul David Deming de la Harvard, a analizat 1,5 milioane de conversații printr-o metodologie „de protecție a confidențialității”.

Concluziile arată că trei sferturi dintre interacțiuni aparțin categoriilor: îndrumare practică, căutare de informații și scriere. Cea mai întâlnită a fost îndrumarea practică, incluzând explicații educaționale, sfaturi „cum să” și idei creative. Pentru activitățile profesionale, scrierea a fost dominantă, cu 40% din mesaje, dintre care două treimi vizau editarea, critica sau traducerea unor texte deja existente.

Analiza a împărțit mesajele în trei categorii: „Întrebare”, „Acțiune” și „Exprimare”. Aproximativ jumătate au fost întrebări, ceea ce confirmă că utilizatorii percep ChatGPT mai ales ca pe un consilier.

În mediul de lucru, 56% dintre interacțiuni au vizat „a face”, adică sarcini concrete precum redactarea. Autorii subliniază că tehnologia nu a înlocuit angajații, ci le-a crescut productivitatea și capacitatea de decizie, în special în domeniile bazate pe cunoștințe.

La nivel de adopție, studiul estimează că în iulie 2025 ChatGPT era folosit de 10% din populația adultă globală. Diferențele de gen s-au redus, iar extinderea a fost rapidă în țările cu venituri mici și medii, unde utilizarea a crescut de peste patru ori față de economiile dezvoltate.

Pe lângă varianta pentru consumatori, ChatGPT include produse destinate companiilor, acces API și agenți software precum Codex. Totuși, competiția este intensă, cu rivali precum Google Gemini și XAI al lui Elon Musk. În această săptămână, Gemini a urcat pe primul loc în App Store, depășind ChatGPT, odată cu lansarea noului editor de imagini „Nano Banana”.