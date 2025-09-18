YouTube lansează noi instrumente bazate pe inteligență artificială

YouTube a anunțat lansarea unor instrumente de creare și editare a videoclipurilor bazate pe inteligență artificială. „Noile produse bazate pe IA vor modela următorii 20 de ani”, a declarat Neal Mohan, directorul platformei, potrivit AFP.

Filiala Google se bazează pe noul model generativ Veo 3, prezentat în luna mai și considerat unul dintre cele mai performante din domeniul video. O variantă rapidă, Veo 3 Fast, creată special pentru YouTube Shorts – zona dedicată clipurilor scurte de trei minute sau mai puțin – va fi disponibilă gratuit în Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Pe lângă generarea de videoclipuri prin AI, Shorts va permite animarea unei fotografii pe baza mișcărilor preluate dintr-un alt clip. Astfel, utilizatorii vor putea crea un scurt film în care apar dansând, folosind o simplă fotografie și un videoclip cu un dansator. Un alt instrument anunțat este integrarea unui obiect sau personaj AI într-un material filmat tradițional.

Mulți observatori avertizează că ar putea urma o explozie a fenomenului „deepfake” și o creștere a dezinformării. „Obligăm creatorii să semnaleze conținutul realist generat de IA, astfel încât utilizatorii să fie informați”, a transmis compania.

Totuși, de multe ori, mențiunile apar doar în metadate, iar alte clipuri trec complet neobservate. Steve McLendon, responsabilul pentru podcasturi, a precizat: „Vom fi transparenți cu utilizatorii, deoarece considerăm că este modul corect de a proceda”.

Podcasturile au devenit extrem de populare în versiunea filmată. Conform datelor oferite de YouTube, zilnic sunt ascultate peste 100 de milioane de ore de podcasturi, iar lunar un miliard de persoane urmăresc cel puțin unul.

YouTube a anunțat că producătorii de podcasturi vor putea genera videoclipuri AI pe baza benzii audio a emisiunilor lor. În cazul clipurilor clasice, Google a introdus o opțiune de traducere cu sincronizarea mișcării buzelor creatorilor, astfel încât aceștia să pară că vorbesc direct în limba tradusă.

Din 2024, platforma folosește deja AI pentru dublare în mai multe limbi, fără ajutorul traducătorilor umani. Acum, noul serviciu merge mai departe, creând impresia că un creator italian, de exemplu, vorbește în engleză.

„Sunt doar instrumente, nimic mai mult”, a insistat Neal Mohan. „Sunt concepute pentru a favoriza creativitatea umană”. Amjad Hanif, vicepreședinte YouTube, a adăugat: „Peste un an sau doi, poate vom avea un superstar AI pe platformă. Cred că se va întâmpla repede”.

În privința riscului ca audiența să fie copleșită de explozia instrumentelor generative, oficialii companiei nu par îngrijorați. „Este o problemă pe care am avut-o întotdeauna”, a spus Hanif. El a amintit că la începuturile platformei „era suficient să ai o cameră și să încarci. Așadar, acum 20 de ani, aveam deja mult conținut”.