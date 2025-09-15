Economie

Amazon lansează funcția „Ascultă rezumatul” pentru cumpărături mai rapide cu ajutorul inteligenței artificiale

Amazon lansează funcția „Ascultă rezumatul” pentru cumpărături mai rapide cu ajutorul inteligenței artificialeSursă foto: aboutamazon.com
Amazon  a lansat funcția „Ascultă rezumatul”, care promite să schimbe experiența de cumpărături, oferind rezumate audio generate de inteligența artificială pentru peste un milion de produse din Statele Unite. Funcția combină informații din catalogul aplicației, recenziile clienților și date disponibile online, facilitând decizia de cumpărare.

Amazon a lansat o nouă funcție cu ajutorul inteligențe artificiale

Amazon a introdus funcția „Ascultă rezumatul” în această vară, în Statele Unite, ca parte a eforturilor companiei de a integra inteligența artificială în experiența de cumpărare. Aceasta oferă utilizatorilor rezumate audio ale produselor, astfel încât cumpărătorii nu mai trebuie să parcurgă manual sute de recenzii.

În declarațiile oficiale, reprezentanții Amazon au subliniat că tehnologia utilizează atât descrierile oficiale ale produselor, cât și opiniile clienților pentru a crea un rezumat concis și informativ.

Funcția poate fi utilă pentru persoanele cu deficiență de vedere

Funcția a fost implementată pentru a simplifica procesul de selecție a produselor, fiind utilă în special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, care pot acum accesa rapid informațiile relevante pe care le caută.

Inteligență artificială

Inteligență artificială. Sursa foto: Pixabay

Până în prezent, funcția acoperă peste un milion de produse, iar rezumatele audio sunt identice pentru toți utilizatorii.  Compania Amazon testează însă și alte instrumente AI, precum Rufus și Interests AI, care ar putea oferi, în viitor, recomandări personalizate și interacțiuni vocale directe.

Părerea analiștilor despre noua fucție introdusă de Amazon

Experții în cercetarea consumatorilor au atras atenția că, deși AI poate procesa volume mari de date, uniformizarea recenziilor ar putea diminua valoarea experiențelor individuale și a feedback-ului autentic, ceea ce poate induce în eroare cumpărătorii.

Analiștii estimează că funcția ar putea accelera procesul de cumpărare și ar crește satisfacția clienților, în special în cazul produselor cu sute de recenzii. Totodată, există îngrijorări că inteligența artificală ar putea confunda marketingul cu opiniile reale ale utilizatorilor, afectând încrederea în platformă.

Dr. Nauman Dawalatabad, cercetător la Zoom Communications, afirmă că tehnologia evoluează pentru a oferi o experiență mai bună clienților, potrivit CNBC.

