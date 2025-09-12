International

Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI

Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AIDiella / sursa foto: captură video
Albania face istorie prin implementarea inteligenței artificiale în conducerea guvernului său. Diella, primul ministru virtual din lume, va gestiona portofoliul critic al achizițiilor publice, marcând un moment unic în politica globală.

Decizia autorităților de la Tirana vine ca răspuns la provocările legate de corupție și transparență, promițând o reformă digitală fără precedent.

Inteligența artificială preia conducerea achizițiilor publice

În timpul unei reuniuni organizate de Partidul Socialist, premierul Edi Rama a prezentat oficial noul membru al guvernului.

Diella, care înseamnă „raza soarelui” în limba albaneză, nu este o persoană fizică, ci un agent virtual creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Rama a explicat că deciziile privind licitațiile publice vor fi centralizate și gestionate de acest sistem, eliminând complet intervenția subiectivă umană.

Premierul a subliniat că integrarea inteligenței artificiale urmărește transparența absolută: fiecare fond public care trece prin procedura de licitație va fi monitorizat și documentat digital, fără riscuri de corupție sau favoritisme.

Diella funcționează pe platforma e-Albania, care deja oferă cetățenilor acces digital la o gamă largă de servicii guvernamentale, iar prezența ei virtuală include și un avatar realist, inspirat din portul tradițional albanez.

Cum va funcționa noul ministru virtual

Diella va analiza licitațiile publice, va emite recomandări și va avea autoritatea de a „angaja talente” din Albania și din străinătate, conform declarațiilor oficiale.

Sistemul are scopul de a elimina prejudecățile și rigiditatea administrativă, probleme frecvente în trecutul administrației publice albaneze.

Conform datelor oficiale, Albania alocă anual miliarde de lekë pentru achiziții publice, iar transparența acestui proces a fost, de multe ori, un subiect de critică atât intern, cât și în Uniunea Europeană.

Rama

Rama / sursa foto: dreamstime.com

Implementarea inteligenței artificiale urmărește să transforme complet modul în care fondurile publice sunt gestionate, reducând timpul de procesare și riscul de fraudă.

Experții în tehnologie și politică urmăresc cu interes evoluția acestui proiect, considerând că ar putea fi un model pentru alte state confruntate cu corupția administrativă.

Impactul inteligenței artificiale în politica globală

Adoptarea inteligenței artificiale la nivel guvernamental în Albania ar putea avea repercusiuni semnificative la nivel regional și global.

Experții estimează că succesul acestui experiment va încuraja alte țări să utilizeze sisteme AI pentru managementul fondurilor publice și pentru procesele birocratice complexe.

Pe termen lung, acest pas ar putea accelera integrarea Albaniei în Uniunea Europeană, demonstrând angajamentul față de transparență și eficiență administrativă.

De asemenea, implementarea unui ministru virtual reprezintă un test major pentru etica și reglementările internaționale legate de inteligența artificială, ridicând întrebări despre responsabilitate și control în procesul decizional.

Diella va continua să fie monitorizată atent, iar rezultatele primelor licitații gestionate de aceasta vor determina dacă modelul poate fi extins și către alte departamente guvernamentale, marcând începutul unei noi ere în administrarea publică digitală.

