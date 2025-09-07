Economie Nașul AI, Geoffrey Hinton, avertisment! Inteligența artificială = profituri uriașe pentru miliardari și șomaj pentru cei săraci







Geoffrey Hinton, pionierul informatician adesea numit „Nașul AI”, afirmă că inteligența artificială (n.r. AI, acronim în limba engleză, folosit în text) este pe cale să crească profiturile celor bogați, în timp ce va lăsa mulți oameni fără locuri de muncă. Vinovatul, susține el, este capitalismul, nu codul. Personajul secundar din avertismentul lui sunt banii!

Într-un interviu amplu acordat Financial Times, Hinton a prezis că companiile bogate vor implementa AI pentru a înlocui forța de muncă, ceea ce va duce la „șomaj masiv și o creștere uriașă a profiturilor”. „Va face ca puțini oameni să devină mult mai bogați, iar majoritatea să devină mai săraci”, a spus el. „Nu este vina inteligenței artificale, ci a sistemului capitalist.”

Declarațiile lui Hinton sunt în aceeași linie cu comentariilor pe care le-a făcut pentru revista Fortune , unde a criticat companiile de AI pentru că acordă prioritate câștigurilor pe termen scurt în detrimentul riscurilor sociale pe termen lung.

Deși concedierile pe scară largă legate de folosirea Inteligenței Artificiale nu au crescut, Hinton a subliniat semnele tot mai evidente că tehnologia reduce oportunitățile la nivel de începători, rampa tradițională de lansare pentru proaspeții absolvenți.

Un sondaj recent al Fed din New York, citat în interviu a constatat că firmele care utilizează AI sunt mai predispuse să recalifice personalul existent decât să-l concedieze, deși respondenții se așteaptă ca reducerile să crească în lunile următoare.

Hinton și-a reiterat opinia că “sănătatea ar putea beneficia în mod pozitiv dacă AI va multiplica productivitatea medicilor. Dacă am putea face medicii de cinci ori mai eficienți, am putea beneficia cu toții de cinci ori mai multe servicii medicale la același preț”, a declarat el în iunie, argumentând că cererea în medicină este efectiv nelimitată atunci când barierele de acces dispar.

În schimb, el se așteaptă ca inteligența artificială să absorbă sarcinile „banale” din multe zone de muncă, scutind în același timp munca de înaltă calificare, care se bazează pe o expertiză mai profundă și pe judecata umană.

Hinton a respins, de asemenea, ideea venitului universal de bază — propus de Sam Altman de la OpenAI — ca răspuns adecvat la perturbările cauzate de AI. UBI, a susținut el, „nu va rezolva problema demnității umane” și nu va înlocui sensul pe care oamenii îl găsesc în muncă.

De mult timp o voce proeminentă în domeniul siguranței AI, Geoffrey Hinton a estimat o probabilitate de 10%–20% ca sistemele superinteligente să reprezinte o “amenințare existențială„ pentru umanitate. El a împărțit pericolul în două categorii: riscurile generate de tehnologia în sine și abuzul din partea actorilor rău intenționați. El a avertizat că IA ar putea ajuta pe cineva să construiască o armă biologică și a criticat ceea ce a descris ca fiind reticența administrației Trump de a reglementa sectorul — în contrast cu poziția mai strictă a Chinei — chiar dacă a recunoscut „posibilitățile imense” ale AI.

„Nu știm ce se va întâmpla”, a spus Hinton. „Ne aflăm într-un moment istoric în care se întâmplă ceva uimitor, care poate fi uimitor de bun, dar poate fi și uimitor de rău.”

Geofrey Hinton a spus că ChatGPT este instrumentul său preferat pentru cercetare. Adăugând o anecdotă personală ironică: o fostă iubită a folosit odată chatbotul pentru a identifica atalogiza în timpul unei despărțiri. De asemenea, el a infirmat zvonurile potrivit cărora ar fi părăsit Google în 2023 doar pentru a putea vorbi mai liber despre riscurile IA.

La 77 de ani, a spus el, s-a pensionat pentru că nu mai putea programa la fel de bine, muncise din greu timp de 55 de ani. „Și sunt multe lucruri pe Netflix pe care nu am apucat să le văd”. Plecarea i-a facilitat discursul liber despre dezavantajele tehnologiei.