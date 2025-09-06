Monden Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum







Dosarul Elenei Udrea, Gala Bute, se pare că ar fi avut un alt martor cheie decât cei pe care îi știm până acum. Fostul deputat Cristian Rizea, spune că de fapt, Maria Apostol este cea care a înfundat-o.

Dosarul Gala Bute, singurul în care a fost condamnată fosta blondă de la Cotroceni se pare că a avut un alt actor principal. Desigur care a figurat în rol secundar, cel putin așa susține Cristian Rizea. “Maria Apostol și Anamaria Topoliceanu au tras pe dreapta câteva milioane din banii Elenei Udrea.

Și nu a fost băgată! A fost un apropiat de-al ei băgat. Dar s-a dus la DNA ca martor și normal că a dat tot din ea și au făcut-o pe Elena. Și și-a făcut o firmă și o clinica, nu mai e în presa.

Maria Apostol, șmecheră din mass media din România. A băgat milioanele în ceva productiv și și-a făcut clinică. Una frumoasă, în sectorul 1”, a explicat Cristian Rizea.

Acesta a continuat seria dezvăluirilor. ”Ea este general manager, este de fapt proprietara, fite, vilă în Dorobanți frumos. A ciordit, bani mulți! “Ai căpușat și pro tv ul cu nea Sârbu. Dar Maria Apostol a dat niște tunuri pe cheltuieli cu PRO TV-ul pe aia pe aia de a rupt. Pe ăștia nu i-a mai controlat nimeni!

Ea a fost martor așa, sub acoperire în procesul cu Elena Udrea”, a mai spus Rizea. De altfel în rechizitoriul din Gala Bute, apare și numele acesteia ca fiind șefă de comunicare a PRO TV.

Totodată acolo se vorbește și despre modalitate în care Elena Udrea dădea comenzi legat de promovarea Galei Bute. În cele din urmă, fosta blondă de la Cotroceni a ajuns și după gratii în acest dosar, unde a stat peste trei ani.