Justitie Udrea s-a întors împotriva partenerilor. Proces cu miză mare







Mai multe persoane au solicitat falimentul firmei Băi Boghiș SRL, în care Elena Udrea afirma că a investit 375.000 de euro pe vremea când era ministru al Turismului. Instanța a decis, în final, scoaterea la licitație a bunurilor, după ce toate părțile implicate au acceptat raportul întocmit de experți.

Elena Udrea deține 50% din această firmă, alături de Lia Stanca, fosta soție a „generalului lui Băsescu”, Viorel Stanca. După intrarea companiei în faliment, Elena Udrea a deschis la Tribunalul București un proces împotriva partenerelor sale de afaceri, Veronica Elena Stanca (n.red. Lia Stanca) și Nadine Magda Stanca.

Recent, instanța a stabilit un nou termen în procesul firmei aflate în faliment, cu speranța că până la 9 septembrie toate bunurile vor fi vândute la licitație. Judecătorii au decis vânzarea acestora încă de acum șase luni, însă procedura a avansat greu, motiv pentru care termenul a fost prelungit până la această dată.

„Amână judecarea cauzei la data de 02.09.2025, în vederea continuării procedurii”, a decis instanța, la cel mai recent termen, potrivit Spynews.ro.

Deși nu a revenit oficial în politică sau în viața publică, Elena Udrea continuă să atragă atenția la fiecare apariție. Recent, a fost văzută alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, într-un moment în care ținuta sa a stârnit comentarii.

Elena Udrea a purtat o rochie scurtă, peste genunchi, care i-a pus în evidență silueta. La 51 de ani și după trei ani petrecuți în penitenciar, în urma condamnării din dosarul „Gala Bute”, își menține forma fizică și atenția pentru imagine. Ținuta a fost completată de un look natural, fără machiaj, care a atras privirile.

Adrian Alexandrov a atras, la rândul său, atenția. Cei doi au purtat ținute albe, asortate, care au transmis imaginea unui cuplu unit, elegant și atent la detalii.