Tensiuni la nivel înalt, după ce Serviciul Național de Informații al SUA a declasificat o serie de documente oficiale. Aceste date indică o finanțare pe termen lung acordată de guvernul american pentru mai mult de 120 de laboratoare biologice răspândite în peste 30 de țări. Printre aceste locații se numără și Ucraina, unde s-ar fi efectuat cercetări axate pe agenți patogeni biologici de o mare periculozitate, anunță TASS.

În urma acestor informații, Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru investiții și cooperare economică internațională, care ocupă și funcția de director general al Fondului Rus de Investiții Directe, a oferit o replică tăioasă. Acesta a subliniat că datele privind rețeaua de laboratoare susținute financiar de Washington au fost negate sistematic o lungă perioadă, chiar dacă ulterior anumiți oficiali din SUA le-au confirmat existența.

Conform sursei citate, oficialul rus a taxat dur atitudinea taberei adverse și a presei occidentale. „Rusia a spus adevărul despre laboratoarele biologice, în timp ce statul paralel (deep state) şi presa tradiţională au negat acest lucru. Este unul dintre numeroasele exemple care arată cum adevărul spus de Rusia este ascuns de o maşinărie puternică şi bine finanţată de propagare a unor naraţiuni false”, a scris Dmitriev pe platforma X.

De asemenea, reprezentantul Moscovei a solicitat public ca platforma Wikipedia să modifice de urgență articolul dedicat laboratoarelor biologice din Ucraina, în condițiile în care, în prezent, această temă este catalogată acolo ca fiind doar o teorie a conspirației.

Dincolo de reacția oficialilor ruși, poziția exprimată de conducerea serviciilor de informații americane aduce detalii de o gravitate extremă cu privire la modul în care a fost gestionat acest dosar în interiorul Statelor Unite. Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații, a lansat acuzații directe la adresa unor figuri influente din zona medicală și politică de la Washington.

„În pofida impactului global potenţial catastrofal pe care îl poate avea cercetarea asupra agenţilor patogeni periculoşi în laboratoare biologice, politicieni, aşa-zişi experţi în sănătate precum dr. Fauci şi entităţi din cadrul echipei de securitate naţională a administraţiei Biden au minţit poporul american cu privire la existenţa laboratoarelor biologice finanţate şi susţinute de SUA şi i-au intimidat pe cei care au încercat să scoată adevărul la lumină.

Biroul Directorului Serviciului Naţional de Informaţii (ODNI) va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii din întregul guvern pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenţi patogeni conţin şi pentru a pune capăt cercetărilor periculoase de tip «gain-of-function», care ameninţă sănătatea şi bunăstarea poporului american şi a oamenilor din întreaga lume”, a declarat directoarea DNI, Tulsi Gabbard.