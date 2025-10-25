EVZ Special

Ceasul biologic poate fi întors. Cum schimbă medicina longevității regulile îmbătrânirii

Comentează știrea
Ceasul biologic poate fi întors. Cum schimbă medicina longevității regulile îmbătrâniriiSursa foto: Pixabay

Invitații de astăzi ai podcastului „Capital de sănătate”, realizat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, sunt Raluca Prodan, fondatoarea Longevity Clinic, prima clinică de longevitate din România, și Sorin Cantor, coach de longevitate acreditat internațional. Împreună, cei doi explică cum medicina viitorului se mută din zona tratamentului în cea a prevenției personalizate, unde testele genetice și epigenetice devin busola unei vieți lungi și sănătoase.

„Medicina longevității personalizează prevenția”, explică Raluca Prodan. „Nu ne mai raportăm la tabele statistice, ci la fiecare individ. Începem cu o anamneză completă, vedem istoricul pe linie maternă și paternă, calculăm un scor de risc și alegem testele potrivite. Așa construim un plan medical care ține cont de cine ești, nu doar de câți ani ai în buletin.”

Diferența față de medicina preventivă clasică este clară: „Prevenția generală e structurată pe grupe de vârstă și sexe, în timp ce medicina longevității este un ecosistem individualizat — o hartă a corpului tău în timp real”, precizează fondatoarea clinicii.

Cum să aerisești corect caloriferele și să eviți pierderile de căldură. Greșeala care te poate costa scump
Cum să aerisești corect caloriferele și să eviți pierderile de căldură. Greșeala care te poate costa scump
România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei
România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei

Unul dintre instrumentele centrale este testul de epigenetică, care dezvăluie vârsta biologică și ritmul de îmbătrânire. „Există persoane care reușesc, prin disciplină, să ‘întoarcă ceasul’ biologic cu 5–6 ani într-un singur an. Vârsta din buletin e irelevantă dacă organismul tău funcționează mai tânăr decât scrie acolo”, adaugă Raluca Prodan.

De cealaltă parte, Sorin Cantor traduce datele în acțiuni concrete. „Coachul de longevitate este ghidul care te ajută să transformi informația genetică în obiceiuri zilnice. Nu există o pilulă magică — cea mai bună pastilă rămâne mișcarea. 40 de minute pe zi pot schimba radical felul în care funcționează organismul.”

„Genetica e hardul, iar epigenetica e softul”, spune Sorin. „Hardul nu-l poți schimba, dar poți optimiza softul. Iar dacă softul e bun — somn, alimentație, echilibru emoțional — atunci și hardul funcționează impecabil.”

În clinica de pe bulevardul Lascăr Catargiu, pacienții intră într-un program complex care combină analize biochimice, evaluări genetice, coaching și nutriție, totul sub semnul personalizării. „Fiecare pacient primește o hartă completă a riscurilor și a resurselor proprii”, explică Raluca Prodan. „Prevenția devine o formă de cunoaștere de sine.”

„Scopul nostru nu este neapărat să trăim mai mult, ci mai bine”, rezumă Raluca. „Calitatea vieții contează mai mult decât numărul de ani.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:25 - Primarul care a dus Bucureștiul de la „Timpul”, la „Times”
12:14 - Cum să aerisești corect caloriferele și să eviți pierderile de căldură. Greșeala care te poate costa scump
12:07 - Catedrala Națională, cel mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume
11:57 - Cum a ajuns Kim Kardashian să joace în filme pentru adulți. Totul a pornit în 2007
11:49 - România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei
11:41 - Șoferii, îndemnați să nu folosească niciodată acest produs pentru dezghețarea parbrizului

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale