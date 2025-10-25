Ceasul biologic poate fi întors. Cum schimbă medicina longevității regulile îmbătrânirii

Invitații de astăzi ai podcastului „Capital de sănătate”, realizat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, sunt Raluca Prodan, fondatoarea Longevity Clinic, prima clinică de longevitate din România, și Sorin Cantor, coach de longevitate acreditat internațional. Împreună, cei doi explică cum medicina viitorului se mută din zona tratamentului în cea a prevenției personalizate, unde testele genetice și epigenetice devin busola unei vieți lungi și sănătoase.

„Medicina longevității personalizează prevenția”, explică Raluca Prodan. „Nu ne mai raportăm la tabele statistice, ci la fiecare individ. Începem cu o anamneză completă, vedem istoricul pe linie maternă și paternă, calculăm un scor de risc și alegem testele potrivite. Așa construim un plan medical care ține cont de cine ești, nu doar de câți ani ai în buletin.”

Diferența față de medicina preventivă clasică este clară: „Prevenția generală e structurată pe grupe de vârstă și sexe, în timp ce medicina longevității este un ecosistem individualizat — o hartă a corpului tău în timp real”, precizează fondatoarea clinicii.

Unul dintre instrumentele centrale este testul de epigenetică, care dezvăluie vârsta biologică și ritmul de îmbătrânire. „Există persoane care reușesc, prin disciplină, să ‘întoarcă ceasul’ biologic cu 5–6 ani într-un singur an. Vârsta din buletin e irelevantă dacă organismul tău funcționează mai tânăr decât scrie acolo”, adaugă Raluca Prodan.

De cealaltă parte, Sorin Cantor traduce datele în acțiuni concrete. „Coachul de longevitate este ghidul care te ajută să transformi informația genetică în obiceiuri zilnice. Nu există o pilulă magică — cea mai bună pastilă rămâne mișcarea. 40 de minute pe zi pot schimba radical felul în care funcționează organismul.”

„Genetica e hardul, iar epigenetica e softul”, spune Sorin. „Hardul nu-l poți schimba, dar poți optimiza softul. Iar dacă softul e bun — somn, alimentație, echilibru emoțional — atunci și hardul funcționează impecabil.”

În clinica de pe bulevardul Lascăr Catargiu, pacienții intră într-un program complex care combină analize biochimice, evaluări genetice, coaching și nutriție, totul sub semnul personalizării. „Fiecare pacient primește o hartă completă a riscurilor și a resurselor proprii”, explică Raluca Prodan. „Prevenția devine o formă de cunoaștere de sine.”

„Scopul nostru nu este neapărat să trăim mai mult, ci mai bine”, rezumă Raluca. „Calitatea vieții contează mai mult decât numărul de ani.”